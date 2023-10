James Webbin avaruusteleskooppi paljastaa harvinaisia ​​raskaita elementtejä Kilonovan räjähdyksessä

James Webbin avaruusteleskooppi (JWST) on tehnyt uraauurtavan löydön: kahden neutronitähden törmäyksestä syntyneen kilonovaräjähdyksen on havaittu olevan harvinaisten raskaiden alkuaineiden tehdas. Tämä tapahtuma on ensimmäinen kerta, kun JWST on havainnut tällaisen tapahtuman, mikä tarjoaa arvokasta tietoa näiden elementtien muodostumisesta. Teleskoopin tiedot paljastivat todisteita telluurista, harvinaisesta metallista, joka on liian raskas syntyäkseen fuusiossa tähtien sydämissä.

Telluurin lisäksi oli viitteitä muista raskaista alkuaineista, kuten volframista ja seleenistä. Tämä löytö vahvistaa, että neutronitähtien fuusiot toimivat merkittävänä raskaiden alkuaineiden lähteenä ja valaisevat prosesseja, joilla universumimme luo ja hajottaa materiaalia.

"Vain muutama kilonova on havaittu, ja tämä on ensimmäinen tapaus, jossa olemme pystyneet tutkimaan kilonovan jälkivaikutuksia James Webb -avaruusteleskoopilla", selitti analyysiä johtanut astrofyysikko Andrew Levan Radboudin yliopistosta. Tämä löytö edustaa ratkaisevaa askelta ymmärtämisessämme alkuaineiden alkuperästä ja täytti tiedossamme olevat aukot, jotka Dmitri Mendeleev jätti luodessaan jaksollisen taulukon yli 150 vuotta sitten.

Tähdet ovat uskomattomia taivaankappaleita, jotka ottavat vedyn, joka muodostaa suurimman osan maailmankaikkeuden näkyvästä aineesta, ja sulattavat sen atomit yhteen muodostaen vähitellen raskaampia alkuaineita. Tämä fuusioprosessi saavuttaa kuitenkin rajansa raudan muodostumisen myötä, sillä raudan sulattamiseen raskaammiksi alkuaineiksi tarvittava energia ylittää vapautuvan energian. Tämän seurauksena tähdet räjähtävät lopulta supernovassa tai kilonovassa ylivoimaisen painovoiman vuoksi.

Kun nämä energiset räjähdykset tapahtuvat, ne laukaisevat sarjan ydinreaktioita, joissa atomiytimet törmäävät neutronien kanssa syntetisoidakseen vielä raskaampia alkuaineita. Tämä prosessi, joka tunnetaan nimellä nopea neutronien sieppausprosessi (r-prosessi), vaatii suuren vapaiden neutronien pitoisuuden. Supernovat ja erityisesti kilonovat tarjoavat täydelliset ympäristöt näiden reaktioiden tapahtumiselle. Itse asiassa kahden törmäävän neutronitähden havainto vuonna 2017 vahvisti, että kilonovat ovat merkittävässä roolissa r-prosessin alkuaineiden tuotannossa, jolloin strontiumia havaittiin.

Äskettäinen gammapurkaus, nimeltään GRB230307A, kiinnitti tutkijoiden huomion epätavallisen pitkän kestonsa vuoksi, mikä osoitti kilonovan olemassaolon. Myöhemmät JWST:llä tehdyt havainnot, jotka keskittyivät räjähdyksen infrapunakomponenttiin, havaitsivat telluuria, mikä edelleen viittaa siihen, että läsnä oli muita r-prosessielementtejä. Tämän vahvistamiseksi tarvitaan kuitenkin lisää havaintoja.

Mikä tekee tästä kilonovaräjähdyksestä vielä erikoisemman, on sen esiintyminen galaksien välisessä avaruudessa, noin 120,000 XNUMX valovuoden päässä lähimmästä galaksista. Tutkijat uskovat, että nämä kaksi neutronitähteä saivat alkunsa galaksista, mutta ne työntyivät ulos siitä, kun ne kokivat supernovatapahtumia peräkkäin.

Tämä uraauurtava löytö ei ainoastaan ​​paljasta raskaiden elementtien muodostumisen takana olevia piilomekanismeja, vaan se herättää myös kiehtovia kysymyksiä gammasäteilypurkausten fuusioiden kestävyydestä. Tähtitieteilijät, kuten Ben Gompertz Birminghamin yliopistosta, ovat innokkaita tunnistamaan lisää näitä pitkäikäisiä fuusioita ja ymmärtämään paremmin niiden liikkeellepaneva voimat ja mahdollisuudet luoda vielä raskaampia elementtejä. Tämän löydön vaikutukset ulottuvat paljon laajemmalle kuin käsityksemme maailmankaikkeudesta – se avaa oven muuttavaan ymmärrykseen kosmoksesta ja sen sisäisestä toiminnasta.

FAQ:

K: Mikä on kilonovaräjähdys?

V: Kilonovan räjähdys on seurausta kahden neutronitähden törmäyksestä, joka tuottaa voimakkaan energia- ja valopurskeen.

K: Mitä ovat raskaat elementit?

V: Raskaat alkuaineet ovat kemiallisia alkuaineita, joiden atomiluku on suurempi kuin vedyllä (kevyin alkuaine) ja heliumilla. Niihin kuuluvat metallit, kuten kulta, hopea ja lyijy.

K: Mikä James Webb -avaruusteleskooppi on?

V: James Webb -avaruusteleskooppi on avaruudessa sijaitseva observatorio, joka laukaistaan ​​vuonna 2021. Se on suunniteltu tutkimaan maailmankaikkeuden kaukaisia ​​kohteita, kuten tähtiä, galakseja ja eksoplaneettoja.

