Neandertalilaiset: taiteellisia, seikkailunhaluisia ja taitavia ruoanlaitossa

Paksuja olentoja, joilla on rajallinen älykkyys ja joilla ei ole hohtoa? Mieti uudelleen. Viimeaikaiset tutkimukset ovat paljastaneet, että neandertalilaiset olivat paljon kiehtovampia kuin aiemmin uskottiin. Vastoin yleistä väärinkäsitystä, neandertalilaiset eivät vain metsästäneet Euraasian luolaleijonia, vaan heillä oli myös kyky sytyttää tulipalo ja valmistaa herkullisia aterioita. Lisäksi nämä hominidit koristelivat ruumiinsa taiteellisilla koristeilla, mikä kyseenalaisti käsityksen, että he olivat primitiivisiä olentoja.

Arkeologiset kaivaukset Gruta de Oliveirassa Keski-Portugalissa vuosina 1989–2012 valaisevat neandertalin tapoja keskipaleoliittisen aikakauden aikana. Löytöihin sisältyi todisteita tulisijoista, pyöreistä rakenteista, jotka olivat täynnä jäämiä, kuten hiiltyneitä luita, poltettua puuta, tuhkaa ja keitettyjä eläimiä, kuten vuohia, peuroja, hevosia ja jopa sarvikuonoja ja kilpikonnia. Muut kaivaukset luolissa lähellä Cartagenaa, Espanja, paljastui kalojen, nilviäisten, simpukoiden ja paahdettujen pinjansiementen jäännökset.

Vaikka arkeologit ovat jo pitkään tienneet neandertalilaisten tulen käytöstä, äskettäinen tutkimus vahvistaa, että he sytyttivät ja ylläpisivät näitä tulipaloja tarkoituksella ruoanlaittotarkoituksiin. Löydökset viittaavat siihen, että tulella oli keskeinen rooli heidän jokapäiväisessä elämässään ja se teki heidän luolistaan ​​mukavampia.

Vaikka on edelleen epäselvää, kuinka tarkalleen neandertalilaiset sytyttivät nämä tulit, tutkijat ehdottavat, että he todennäköisesti käyttivät piikiviä kipinöiden luomiseen. Nämä samankaltaisuudet samalla alueella tuona aikana eläneiden neandertalilaisten ja Homo sapiensin välillä osoittavat, että neandertalilaiset eivät olleet eri laji vaan erillinen ihmismuoto.

Tämä uusi käsitys neandertalilaisista haastaa vanhentuneen käsityksen, että he olivat epäälykkäitä ja kulttuurittomia. He olivat taitavia metsästäjiä, taitavia kokkeja ja jopa taiteilijoita. Kun jatkamme heidän tarinansa kokoamista, on selvää, etteivät neandertalilaiset olleet niin erilaisia ​​kuin me.

