NASA ryhtyy toimenpiteisiin Voyager-avaruusalustehtävien laajentamiseksi

NASAn Voyager-tehtävän insinöörit toteuttavat toimenpiteitä varmistaakseen, että Voyager 1- ja Voyager 2 -avaruusalukset jatkavat tähtienvälisen avaruuden tutkimista tulevina vuosina. Yksi heidän ponnistelunsa painopiste on puuttua polttoainejäämiin, joita on kertynyt kapeiden putkien sisään joissakin avaruusaluksen potkureissa. Tämä kerääntyminen voi häiritä potkurien kykyä pitää antennit suunnattuna Maata varten viestintää varten. Tiimi ryhtyy toimenpiteisiin hidastaakseen kerääntymistä antamalla avaruusaluksen pyöriä hieman kauemmaksi kumpaankin suuntaan ennen potkurien ampumista, mikä vähentää laukaisutiheyttä. Nämä mukautukset on suunniteltu huolellisesti, jotta ne minimoivat vaikutukset tehtävään ja varmistavat arvokkaan tieteellisen tiedon keräämisen.

Insinööritiimi lataa myös ohjelmistokorjauksen estääkseen Voyager 1:ssä viime vuonna tapahtuneen häiriön toistumisen. Häiriön aiheutti asenteen nivel- ja ohjausjärjestelmän (AACS) virheelliset komennot. Patch on tarkoitettu suojaamaan avaruusaluksia tulevaisuudessa ja varmistamaan niiden toiminta mahdollisimman pitkään. Sitä on tarkasteltu perusteellisesti sen käyttöönotosta mahdollisesti aiheutuvien riskien vähentämiseksi. Voyager 2 vastaanottaa korjaustiedoston ensin testialustana ennen kuin se kiinnitetään Voyager 1:een, joka on kauempana Maasta ja sisältää siksi arvokkaampaa dataa.

Voyager 1 ja Voyager 2 ovat jo matkustaneet pitkiä matkoja Maasta: Voyager 1 on yli 15 miljardin mailin päässä ja Voyager 2 yli 12 miljardin mailin päässä. Tehtäväryhmä odottaa, että toteutetuilla toimenpiteillä avaruusalus jatkaa toimintaansa vielä ainakin viisi vuotta, ellei pidempäänkin. Voyager-tehtävät tarjoavat arvokasta tietoa tähtienvälisestä avaruudesta, ja niistä on tullut merkittäviä virstanpylväitä avaruustutkimuksessa.

Lähteet: NASA