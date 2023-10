Avaruuskävely viivästyy, koska jäähdytysnestevuodon tutkinta jatkuu

By

Kansainväliselle avaruusasemalle suunniteltua avaruuskävelyä on lykätty meneillään olevan jäähdytysnestevuototutkimuksen vuoksi. Avaruuskävely, joka oli alun perin suunnattu lokakuun 19. päivälle, toteutetaan nyt myöhemmin tänä vuonna. Insinöörit tarvitsevat lisäaikaa 9. lokakuuta tapahtuneen jäähdytysnestevuodon analyysin loppuun saattamiseksi. Vaikka jäähdytysneste ei ole miehistölle vaarallista, ryhdytään varotoimiin, jotta vältetään mahdolliset laitteiston vauriot, jotka johtuvat pienten ainejäämien pääsystä sisäisiin järjestelmiin.

Avaruuskävelyn uudelleenjärjestely ei vaikuta avaruusaseman toimintaan, koska avaruuskävelylle suunnitellut tehtävät eivät ole aikariippuvaisia. Samaan aikaan kaksi muuta avaruuskävelyä on suunniteltu myöhemmin tänä vuonna. 30. lokakuuta NASA:n astronautit Loral O'Hara ja Jasmin Moghbeli suorittavat US Spacewalk 89:n. Heidän tehtäviinsä kuuluu viallisen elektroniikkalaatikon poistaminen ja vyöryntälaakerikokoonpanon vaihtaminen. Tämä on ensimmäinen avaruuskävely molemmille astronauteille.

Toisessa avaruuskävelyssä NASAn astronautti Loral O'Hara ja ESA:n astronautti Andreas Mogensen suorittavat US Spacewalk 90:n. Tämän avaruuskävelyn tehtäviin kuuluu näytteiden kerääminen mikro-organismien analysoimiseksi avaruusaseman ulkopinnalla ja huoltotöiden suorittaminen, mukaan lukien vaihto. teräväpiirtokamerasta.

Yhdysvaltain avaruuskävelyjen lisäksi venäläisten kosmonautien Oleg Kononenkon ja Nikolai Chubin on määrä lähteä avaruuskävelylle 25. lokakuuta. Heidän tehtäviinsä kuuluu synteettisen tutkaviestintäjärjestelmän asentaminen ja nanosatelliitin käyttöönotto aurinkopurjeteknologian testaamiseen.

Meneillään olevat tutkimukset ja avaruuskävelyt osoittavat kansainvälisen avaruusaseman turvallisen ja tehokkaan toiminnan kannalta välttämättömiä säännöllisiä huolto- ja korjaustoimia.

