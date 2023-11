Tarkempi katsaus NASAn Europa Clipper -tehtävään: Jupiterin jäisen kuun tutkiminen

By

NASAn tuleva Europa Clipper -avaruusalus lähtee rohkealle tehtävälle tutkia Jupiterin kuuta Europaa, joka tunnetaan jäisestä pinnastaan ​​ja mahdollisuuksistaan ​​isännöidä elämää. Vuonna 2024 lanseerattava Europa Clipper uskaltaa uskaltaa aurinkokunnan ankariin säteilyympäristöihin. NASA aikoo selvittää, ovatko Europan maanalaiset olosuhteet sopivat elämän ylläpitämiseen.

Jupiteria ympäröivän rankaisevan säteilyn kestämiseksi avaruusalus varustetaan suojasuojauksella. Äskettäin tehtävä saavutti merkittävän virstanpylvään sinetöimällä holvin, erikoiskontin, joka on suunniteltu suojaamaan Europa Clipperin kehittynyttä elektroniikkaa. NASAn Jet Propulsion Laboratoryssa (JPL) Etelä-Kaliforniassa koottu avaruusaluksen panssari varmistaa, että sen elektroniset komponentit pysyvät turvassa mahdollisilta säteilyvaurioilta.

Alumiininen holvi on vajaat puolen tuuman paksuinen, ja siinä on joukko tieteellisiä instrumentteja, jotka ovat tärkeitä tehtävän kannalta. Elektroniikan suojaaminen kokonaisuutena yksittäisen sijaan vähentää avaruusaluksen painoa ja kustannuksia. Yhteistyössä JPL:n puhdashuoneen kanssa, jossa avaruusalusta valmistellaan, insinöörit ja teknikot sulkivat holvin 7. lokakuuta. Tämä saavutus tarkoittaa, että kaikki tarvittavat komponentit ovat turvallisesti paikoillaan.

Jupiterin valtava magneettikenttä, 20,000 50 kertaa voimakkaampi kuin Maan, tuottaa voimakkaita säteilyvöitä, jotka ympäröivät avaruusalusta. Tällä vaarallisella säteilyllä on merkittävä vaikutus tehtävään ja se vaikuttaa jopa Europan pinnan ulkonäköön aiheuttaen näkyviä värimuutoksia. Tästä syystä Europa Clipper ei yksinkertaisesti kierrä Eurooppaa, vaan kiertää Jupiterin laajaa kiertorataa minimoidakseen sen altistumisen voimakkaalle säteilylle. Prosessin aikana avaruusalus lentää Europan läheltä noin XNUMX kertaa ja kerää arvokasta tieteellistä tietoa.

Tutkijat uskovat, että Europan pinnan säteilyllä on tärkeä rooli sen geologian muuttamisessa ja havaitun punaruskean värin aiheuttajana. Europa Clipper pyrkii parantamaan ymmärrystämme tästä kaoottisesta jäämaisemasta seuraamalla tarkasti säteilytasoja erityisillä instrumenteilla. Tehtävä tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden tutkia asuttavuuden mahdollisuuksia ja löytää lisää Europan hallussa olevista mysteereistä, mikä avaa polkuja aurinkokuntamme lisätutkimukselle.

