NASAn Psyche Mission: Asteroidin tutkiminen metalliytimellä

By

NASAn Psyche-tehtävä, joka käynnistyy perjantaina 13. lokakuuta, tähtää asteroidin 16 Psyche tutkimiseen, jonka ydin on runsaasti metallia. Avaruusalus nostetaan SpaceX Falcon Heavy -raketilla, ja sen odotetaan saavuttavan asteroidin vuonna 2029.

Muinaisen kreikkalaisen prinsessan mukaan nimetty asteroidi 16 Psyche on massiivinen M-tyypin asteroidi, joka kiertää Aurinkoa pääasteroidivyöhykkeellä. Se on yli 230 kilometriä leveä ja sisältää metalleja, kuten rautaa ja kobolttia. Tehtävän tavoitteena on selvittää 16 Psychen alkuperä ja onko se samanlainen kuin planeetan rautaydin.

Päästäkseen asteroidiin turvallisesti Psyche-avaruusalus käyttää aurinkosähkövoimaa, joka tuottaa vaatimattoman työntövoiman, mutta voi toimia jatkuvasti pitkiä aikoja. Tämä tekniikka vaatii riittävästi auringonvaloa, jotta avaruusaluksen aurinkopaneelit voivat tuottaa sähköä. Toinen NASA-tehtävä, Lucy, käyttää myös tämäntyyppistä propulsiota.

Psyche-mission tavoitteena on saavuttaa kaksi päätavoitetta. Ensinnäkin se pyrkii tutkimaan planeettojen muodostumisprosessia tutkimalla paljastunutta planeetan ydintä. Avaruusaluksessa on joukko tieteellisiä instrumentteja, kuten kuvanturi asteroidin pinnan kartoittamiseksi, painovoimakoe sen sisärakenteen määrittämiseksi ja spektrometri sen mineraalipitoisuuden analysoimiseksi.

Lisäksi tehtävän tavoitteena on selvittää, onko metallien louhinta 16 Psychellä mahdollista. Koska asteroidi on metallirikas, Forbes on kutsunut sitä "kvadriljoonan dollarin asteroidiksi". Vierailu asteroidilla antaa tutkijoille mahdollisuuden testata planeettojen muodostumisen nykyisiä malleja.

Jos Psyche-tehtävä onnistuu, se tarjoaa arvokasta tietoa tutkijoille, jotta he voivat analysoida ja syventää ymmärrystämme planeettojen muodostumisesta. Avaruusalus yrittää myös havaita asteroidin jäännösmagneettikentän, mikä viittaa siihen, että sen sisäpuoli oli kerran sulanut ja erilaistuneena.

Vaikka matka tähän pieneen kohteeseen on haastava, tehtävällä on potentiaalia tuottaa merkittäviä tieteellisiä löytöjä ja mahdollisesti avata mahdollisuus louhia arvokkaita metalleja avaruudessa.

Lähde: Alkuperäisen artikkelin sisältö järjestettiin uudelleen ja kirjoitettiin kokonaan uudelleen annettujen tietojen perusteella. Alkuperäisessä artikkelissa ei mainittu erityisiä lähteitä.