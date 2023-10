NASAn Psyche-avaruusalus aloittaa tutkimusmatkan metallirikkaalle asteroidille

NASAn Psyche-avaruusalus on aloittanut matkansa tutkiakseen samannimistä metallirikasta asteroidia. NASAn Kennedyn avaruuskeskuksesta Floridassa laukaistiin SpaceX Falcon Heavy -raketin huipulle. Tämä tehtävä on ensimmäinen laatuaan, joka tutkii pääasiassa metallikomponenteista koostuvaa asteroidia.

Paetessaan Maan painovoimaa Psyche-avaruusalus käyttää aurinkosähkövoimaa täydentääkseen kuuden vuoden matkansa asteroidille. Sen on määrä saavuttaa määränpäähänsä vuonna 2029 ja se kattaa noin 2.2 miljardin mailin matkan. Saapuessaan avaruusalus viettää 26 kuukautta asteroidia kiertäen, ottamalla kuvia, kartoittamalla pintaa ja keräämällä tärkeitä tietoja sen koostumuksen määrittämiseksi.

Asteroidin Psyche uskotaan olevan jäännös planetesimaalin rautarikkaasta ytimestä, jolla oli ratkaiseva rooli kiviplaneettojen muodostumisessa. Sen arvioitu leveys on 173 mailia, ja se on saattanut kokea useita voimakkaita törmäyksiä aurinkokunnan muodostumisen alkuvaiheessa, mikä johti sen ulomman kiviaineksen irtoamiseen. Psyyken tutkiminen voisi tarjota oivalluksia Maan ytimen ja muiden maanpäällisten planeettojen ytimien kehityksestä.

Tällä tehtävällä on suuri merkitys asteroidin korkean metallipitoisuuden vuoksi. Tiedemiehet toivovat, että Psychen tutkimisesta tehdyt löydöt parantavat ymmärrystämme planeettojen muodostumisesta ja planeettojen ytimien koostumuksesta.

Psyche-avaruusalus on varustettu instrumenteilla, jotka on suunniteltu havaitsemaan magneettikentän jälkiä, analysoimaan asteroidin kemiallista koostumusta ja keräämään tietoa sen pinnan ominaisuuksista ja mineraalien koostumuksesta. Se sisältää myös Deep Space Optical Communications (DSOC) -kokeen, joka arvioi optisen tai laserviestintäkyvyn avaruudessa ja tarjoaa oivalluksia tulevia NASA-tehtäviä varten.

Koko tehtävän ajan avaruusaluksen sijainnin reaaliaikainen seuranta on mahdollista NASAn Eyes on the Solar System -sovelluksen kautta, joka on ilmainen verkkopohjainen 3D-visualisointityökalu.

Tämä tehtävä on ratkaiseva askel eteenpäin aurinkokunnan tutkimisessamme ja tarjoaa arvokkaita mahdollisuuksia oppia kivisten kappaleiden alkuperästä ja oman planeettamme muodostumisesta.

