NASAn Psyche-tehtävä viivästyy huonon sään vuoksi

NASAn miljardin dollarin Psyche-tehtävä on siirretty 13. lokakuuta laukaisupaikan epäsuotuisten sääolosuhteiden vuoksi. Alun perin 12. lokakuuta suunniteltu Falcon Heavy -raketin nousu on viivästynyt päivällä yhä synkempien sääennusteiden vuoksi.

Psyche-tehtävä pyrkii tutkimaan metallirikasta asteroidia 16 Psycheä, joka sijaitsee pääasteroidivyön ulkoosassa. Päästäkseen määränpäähänsä avaruusalus käyttää sähköisen propulsion ja kiertoradan mekaniikan yhdistelmää. Laukaisun on tapahduttava ennen 25. lokakuuta, ja vain yksi tietty aikaväli on käytettävissä joka päivä. NASA on määrittänyt huomisen klo 1419 UTC mahdolliseksi laukaisuajaksi.

Matka asteroidiin kestää noin kuusi vuotta, mukaan lukien Marsin painovoima-apu toukokuussa 2026. Tutkijat odottavat, että tehtävä päättyy vuonna 2031 ja tarjoaa arvokasta tietoa 16 Psychen alkuperästä. Yksi hypoteesi viittaa siihen, että asteroidi voisi olla varhaisen planeetan paljastunut nikkeli-rautaydin, samanlainen kuin Maan.

Psyche-operaation viivästymiset ovat vaikuttaneet muuhunkin kuin uudelleenjärjestelyyn. Alun perin Psychen mukana suunniteltu Janus-tehtävä on peruttu viivästysten aiheuttamien lentoratamuutosten vuoksi. Lisäksi SpaceX joutui lykkäämään Starlink-tehtävää tulevaa laukaisua varten.

Psychen tutkiminen tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden saada näkemyksiä maanpäällisten planeettojen muodostumisesta sekä kosmisten törmäysten ja kasautumien historiasta. Vastoinkäymisistä huolimatta tiedemiehet ja insinöörit ovat edelleen toiveikkaina, että tehtävä lähtee pian matkalle paljastaakseen 16 Psychen mysteerit.

Lähteet:

– Artikkeli: NASAn Psyche-tehtävä viivästyy perjantaihin huonon sään vuoksi – tulvia? Kosteus? Ei, kuivuus • Rekisteri

– Kuva: NASAn Psyche-tehtävä viivästyy vuoteen 2023 teknisten haasteiden vuoksi – NASA