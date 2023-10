Matka psyyken sydämeen: Asteroidin salaperäiseen maailmaan tutustuminen

By

NASA on käynnistänyt avaruusaluksen kuuden vuoden 3.6 miljardin kilometrin matkalle tavatakseen Psychen, Marsin ja Jupiterin välisen asteroidivyöhykkeen suurimman "M-tyypin" asteroidin. Tämän tehtävän tarkoituksena on tutkia Psycheä, taivaankappaletta, jonka keskimääräinen halkaisija on 226 km. Psychen, joka tunnetaan suurelta osin raudasta ja nikkelistä, samanlaisena kuin Maan ydin, uskotaan olevan aurinkokunnan alkuvuosina tuhoutuneen planeetan jäänteitä.

Planeettojen ytimen tutkiminen on haastava tehtävä, mutta M-tyypin asteroidit, kuten Psyche, toimivat tutkijoiden "luonnollisina laboratorioina". Analysoimalla Psychen koostumusta ja rakennetta tutkijat toivovat saavansa käsitystä maailmamme saavuttamattomista sisätiloista. Tämä on erityisen tärkeää, koska nykyiset menetelmät Maan ytimen tutkimiseksi ovat rajallisia ja epäsuoria.

Maanjäristysten aiheuttamia seismisiä aaltoja tutkiva seismologia tarjoaa tietoa maan ytimestä. Kuitenkin ytimen sijainti planeetan ulkokerrosten alla vaikeuttaa selkeän kuvan saamista. Lisäksi seismografien rajallinen määrä tietyillä alueilla rajoittaa ymmärrystämme. Näiden haasteiden voittamiseksi tutkijat luottavat laboratoriokokeisiin, jotka simuloivat maan ytimen äärimmäisiä paineita ja lämpötiloja. Seismologian, laboratoriokokeiden ja tietokonesimulaatioiden tietojen yhdistäminen auttaa tutkijoita kokoamaan kokonaisvaltaisemman ymmärryksen ytimestä.

Psyche-tehtävä tarjoaa jännittävän mahdollisuuden tutkia planeettojen ytimien mysteereitä. NASA pyrkii tutkimaan, onko Psyche todellakin tuhoutuneen planeetan ydin, joka vähitellen jäähtyi ja kiinteytyi, kuten Maan ydin. Lisäksi tehtävässä analysoidaan Psychen kemiallinen koostumus, ikä ja muoto. Avaruusaluksen instrumenttien, kuten kameroiden, spektrometrien ja magnetometrien, keräämät tiedot lisäävät tietoamme Maan evoluutiosta ja mahdollisesta tulevasta mineraalien etsinnästä.

Kun avaruusalus lähtee pitkälle matkalleen, tutkijat odottavat innokkaasti, mitä tietoja se kerää. Psyche-tehtävä lupaa paljastaa uusia oivalluksia taivaankappaleiden alkuperästä ja rakenteesta ja valaista asteroidien arvoituksellista maailmaa.

