Psyche Mission: Asteroidin ytimen tutkiminen

NASAn käynnistämän Psyche-tehtävän tavoitteena on tutkia Psyche-nimistä asteroidia, jonka uskotaan olevan tuhoutuneen planeetan ydin. Psyche on erityinen asteroidi koostumuksensa vuoksi. Keskimääräisellä halkaisijallaan 226 kilometriä, se on suurin M-tyypin asteroidi, joka koostuu suurelta osin raudasta ja nikkelistä ja on samanlainen kuin Maan ydin.

M-tyypin asteroidit, kuten Psyche, ovat jäänteitä planeetoista, jotka tuhoutuivat aurinkokunnan alkuvaiheessa. Ne tarjoavat ainutlaatuisen mahdollisuuden tutkia planeettojen ytimiä. Maan tutkijoilla on rajoitettu pääsy Maan ytimeen, ja he luottavat epäsuoriin menetelmiin, kuten metallimeteoriittien tutkimiseen ja seismologian käyttöön.

Psyche-tehtävä tarjoaa arvokkaita näkemyksiä planeettamme saavuttamattomista sisätiloista. Se tutkii, onko Psyche tuhoutuneen planeetan jähmettynyt ydin vai onko se valmistettu materiaalista, joka ei koskaan sulanut. Tehtävässä tutkitaan myös asteroidin pinta-ikää, kemiallista koostumusta, muotoa, massaa, painovoiman jakautumista ja mahdollisuuksia mineraalien etsintään.

Avaruusalus on varustettu erilaisilla välineillä, kuten kameroilla, spektrometreillä, magnetometreillä ja gravimetreillä, tietojen keräämiseksi kuuden vuoden Psyche-matkansa aikana. Maan tiedemiehet ovat innokkaita analysoimaan kerättyä tietoa parantaakseen ymmärrystämme Maan ytimestä ja sen evoluutiosta.

Tämä tehtävä on ainutlaatuinen tilaisuus tutkia planeettojen ytimiä tavalla, joka ei ole tällä hetkellä mahdollista maapohjaisilla menetelmillä. Psyche-operaation havainnot voivat tarjota arvokkaita näkemyksiä planeettamme varhaisesta historiasta ja muodostumisesta.

Lähde: The Conversation