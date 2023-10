NASAn tehtävä psyykelle: Tuhotun planeetan ytimen tutkiminen

By

NASA on aloittanut uuden tehtävän tutkia Psycheä, 16. koskaan löydettyä asteroidia. Psyche, nimetty kreikkalaisen sielunjumalattaren mukaan, on suurin "M-tyypin" asteroidi Marsin ja Jupiterin välisellä asteroidivyöhykkeellä. Sen uskotaan olevan aurinkokunnan alkuvuosina tuhoutuneen planeetan jäänteitä.

M-tyypin asteroidit, kuten Psyche, koostuvat enimmäkseen raudasta ja nikkelistä, jotka ovat samanlaisia ​​kuin Maan ydin. Tiedemiehet uskovat, että näiden metallisten maailmojen tutkiminen antaa arvokkaita näkemyksiä oman planeettamme vaikeapääsyiseen sisäosaan.

Tällä hetkellä ymmärryksemme maapallon ytimestä on rajallinen. Luotamme epäsuoriin menetelmiin, kuten metallimeteoriittien tutkimiseen ja seismologian avulla maanjäristysten värähtelyjen analysointiin. Näillä menetelmillä on kuitenkin rajoituksensa. Psyche-tehtävä pyrkii tarjoamaan uuden näkökulman tutkimalla taivaankappaleen ydintä, jolla on yhtäläisyyksiä Maan ytimen kanssa.

Tehtävässä tutkitaan, oliko Psyche kerran kuuma ja sulanut ydin, joka jäähtyi ja jähmettyi hitaasti, kuten Maan ydin. Se tutkii myös asteroidin kemiallista koostumusta, ikää ja pinnan ominaisuuksia. Analysoimalla näitä tekijöitä tutkijat toivovat saavansa käsitystä Maan evoluutiosta ja keräävänsä arvokasta tietoa tulevaa mineraalitutkimusta varten.

Avaruusalus on varustettu erilaisilla välineillä, mukaan lukien laajaspektriset kamerat, spektrometrit, magnetometrit ja gravimetrit. Näiden instrumenttien avulla tutkijat voivat kerätä tietoja Psychen muodosta, massasta, painovoiman jakautumisesta ja kemiallisesta koostumuksesta.

Psyche-tehtävä kestää kuusi vuotta ja kattaa 3.6 miljardin kilometrin matkan. Tutkijat odottavat innolla tämän tehtävän tuloksia, jotka tarjoavat uusia näkemyksiä oman planeettamme ytimen mysteereistä.

Lähde: The Conversation