NASA laajentaa New Horizons -tehtävää tutkiakseen Kuiperin vyöhykettä

NASA on ilmoittanut laajentavansa New Horizons -tehtäväänsä jatkaakseen aurinkokunnan ulkorajojen tutkimista. Tämä päätös tuli NASAn aiemman ehdotuksen jälkeen muuttaa operaation kurssia ja siirtää se toiselle divisioonalle.

Alunperin vuoden 2024 lopulla suunniteltu New Horizons -operaatio jatkuu nyt, kunnes avaruusalus poistuu Kuiperin vyöhykkeeltä, minkä odotetaan tapahtuvan noin vuonna 2028. Tänä pidennettynä aikana avaruusalus keskittyy heliofysiikan tietojen keräämiseen, mikä Siinä tutkitaan aurinkoa ja sen vuorovaikutusta ympäröivän ympäristönsä kanssa. Lisäksi New Horizons etsii kohdetta Kuiperin vyöhykkeestä tehdäkseen lähilentonsa.

Tehtäväryhmä juhli tätä päätöstä, sillä he olivat haastaneet NASAn ehdotuksen siirtää tehtävä heliofysiikan osastolle ja priorisoida Auringon tutkimusta. New Horizonsin johtava tutkija Alan Stern ilmaisi kiitollisuutensa niille, jotka tukivat tehtävän jatkamista.

Vuonna 2006 lanseerattu New Horizons vei lähes 15 vuotta saavuttaakseen nykyisen asemansa aurinkokunnan kaukaisilla alueilla. Siitä lähtien se on tutkinut Kuiperin vyöhykettä, aluetta, joka on täynnä jäisiä esineitä ja jolla on vihjeitä aurinkokunnan varhaisesta historiasta.

Tammikuussa 2022 arviointipaneeli käsitteli tehtävän tiederyhmän ehdotusta jatkaa tehtävää kolmella vuodella. Vaikka tehtävää lopulta jatkettiin kahdella vuodella, päätös rahoittaa se mahdollisesti vuonna 2025 alkavana heliofysiikan tehtävänä sai tiedeyhteisön kritiikkiä. He väittivät, että New Horizonsin ainutlaatuinen sijainti sallii sen tutkia sekä Kuiperin vyöhykkeen esineitä että aurinkoa.

Laajennettua tehtävää rahoittaa pääasiassa NASA:n planeettatiedeosasto, ja sitä hallinnoivat yhdessä heliofysiikan ja planeettatieteen osastot.

Tämän laajennuksen myötä New Horizons jatkaa Kuiperin vyöhykkeen mysteerien selvittämistä ja tarjoaa arvokkaita näkemyksiä aurinkokuntamme alkuperästä.

Lähteet:

– NASA