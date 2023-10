NASAn Mars-näytteen palautustehtävän tulevaisuus on epävarma, Scathing Reviewin mukaan

By

NASAn suunnitelmat Mars Sample Return (MSR) -operaatiosta, joka on määrä käynnistää vuonna 2028, on kyseenalaistanut viraston riippumattoman arviointilautakunnan. Raportissa korostetaan tekniset ongelmat, kasvava budjetti ja epärealistinen laukaisuaikataulu operaation tärkeimpinä ongelmina.

MSR-tehtävä on NASAn ja Euroopan avaruusjärjestön yhteistyö, ja sitä pidetään tärkeänä askeleena Marsin tutkimisessa. Siinä on mukana NASA:n Perseverance Rover, joka on jo kerännyt Marsin näytteitä ja tallettanut ne planeetan pinnalle. Nämä näytteet sitten noudettaisiin ja tuotiin takaisin Maahan MSR-operaation toimesta.

Alun perin 4 miljardiksi dollariksi arvioitu MSR-operaation kustannukset ovat nyt nousseet arviolta 5.3 miljardiin dollariin. Arviointilautakunnan raportissa tunnistetaan ongelmia operaation edistämisessä, organisoinnissa, aikatauluissa ja rahoituksessa. Raportin mukaan operaatio perustettiin epärealistisilla budjetilla ja aikataulu-odotuksilla, mikä teki vuoden 2028 käynnistyspäivän mahdottomaksi.

Laukaisun siirtäminen seuraavaan mahdolliseen ikkunaan vuonna 2030 nostaisi operaation kustannukset 8-11 miljardiin dollariin, mikä aiheuttaisi huomattavia paineita NASAn planeettatieteen budjettiin. Toinen hallituksen ehdottama vaihtoehto on käyttää kahta laskeutumislaitetta yhden sijasta näytteiden palauttamiseen, mutta tämä pidentää entisestään aikajanaa ja lisäisi kustannuksia.

Raportissa suositellaan, että NASA tutkii operaation hallinto- ja organisaatiorakennetta vastuullisuuden parantamiseksi. Se korostaa myös NASA:n tarvetta sitoutua paremmin ja viestiä MSR-operaation tärkeydestä yleisölle.

Vastauksena arviointilautakunnan havaintoihin NASA on nimittänyt tarkastusryhmän, jota johtaa viraston tieteen apulaisvastaava Sandra Connelly, käsittelemään esiin nostettuja kysymyksiä. Ryhmän tavoitteena on julkaista raportti ensi vuoden maaliskuussa. Tällä välin NASA on lykännyt virallisten matkakustannusten ja aikataulun vahvistamista.

Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun MSR-operaatiota on kritisoitu. Heinäkuussa Yhdysvaltain senaatin määrärahakomitea ilmaisi huolensa teknisistä haasteista ja kohoavista kustannuksista ja määräsi NASA:n tarjoamaan vaihtoehtoja tehtävän tarkistamiseksi tai pienentämiseksi, jos se ei voi pysyä budjetin rajoissa.

MSR-tehtävä kilpailee myös Kiinasta, joka suunnittelee oman Mars-näytteenpalautustehtävänsä käynnistyvän noin 2030.

