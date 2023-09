Onko Marsissa jotain outoa?

NASAn Perseverance-mönkijä on ottanut Marsista kiehtovan kuvan, jossa on kaksi kivestä, jotka muistuttavat järjettömästi hain evää ja rapun kynsiä. Helmikuussa 2021 Punaiselle planeetalle saapunut mönkijä on tutkinut Jezeron kraatteria etsiäkseen merkkejä menneestä elämästä Marsissa. Nämä oudon muotoiset lohkareet olivat kuitenkin odottamaton yllätys sen tehtävän aikana.

Perseverance kulkee tällä hetkellä muinaisen joen suiston läpi, joka oli aikoinaan valtava järvi, jonka arvioitiin olevan noin 16,000 18 jalkaa syvä. Valokuva, joka on otettu 2023. elokuuta XNUMX, esittelee ilmiötä, joka tunnetaan nimellä pareidolia. Pareidolia ilmenee, kun aivot tulkitsevat satunnaisia ​​​​malleja merkityksellisiksi kuviksi. Klassinen esimerkki on Jeesuksen Kristuksen kasvojen havaitseminen palaneessa maljassa.

Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun Mars on joutunut pareidolian kohteeksi. Yksi tunnetuimmista tapauksista on "Face on Mars", NASAn Viking 1 -avaruusaluksen heinäkuussa 1976 ottama kuva, joka näytti kuvaavan kasvoja, joilla on erityisiä piirteitä. Vaikka NASA selitti, että illuusio oli seurausta varjoista, kuva herätti laajaa keskustelua.

NASA jakoi valokuvan hain evästä ja rapun kynsistä muistuttavista lohkareista sosiaalisessa mediassa ja kutsui katsojia jakamaan tulkintansa. Vastaukset paljastivat erilaisia ​​mielikuvituksellisia havaintoja, mukaan lukien kahvipavut, Stegosaurus, huulipari ja kilpikonnan pää.

Vaikka Mars oli veden peitossa miljardeja vuosia sitten, tällä hetkellä ei ole todisteita siitä, että planeetalla olisi koskaan ollut minkäänlaista elämää. Vaikka nämä valokuvat ovatkin kiehtovia, ne eivät muuta käsitystämme Marsin autiosta luonnosta.

