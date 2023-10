NASAn Lucy-avaruusalus jatkaa lähestymistä Dinkineshin asteroidiin

NASA Lucy-avaruusalus etenee tasaisesti kohti asteroidia Dinkineshiä, jonka se kuvasi ensimmäisen kerran 3. syyskuuta 2023. Tällä hetkellä avaruusalus on noin 4.7 miljoonan mailin päässä asteroidista, ja matkaa on jäljellä noin 16 miljoonaa mailia ennen odotettua tapaamista. marraskuun 1 päivänä.

Kun Lucy lähestyy asteroidia, avaruusalusryhmä on havainnut, että Dinkinesh on vähitellen kirkastunut. He ovat myös havainneet pienen vaihtelun kirkkaudessa, joka on linjassa asteroidin tunnetun 52.7 tunnin kiertoajan kanssa. Tiimi on käyttänyt Lucyn kameran L'LORRIn tallentamia korkearesoluutioisia kuvia tarkentaakseen ymmärrystään avaruusaluksen sijainnista suhteessa asteroidiin. Nämä tiedot ovat antaneet heille mahdollisuuden ohjata Lucya optisesti kohti kohtaamista.

Liikeradan hienosäätöä varten tehtiin pieni korjausliike 29. syyskuuta, mikä muutti avaruusaluksen nopeutta vain 6 cm/s. Tämän säädön ennustetaan tuovan avaruusaluksen 265 mailin päähän asteroidista. Lokakuun lopussa on uusi mahdollisuus tehdä lisäsäätöjä tarvittaessa.

Alkaen 6. lokakuuta avaruusalus joutui suunniteltuun tietoliikennekatkoksen ohi kulkiessaan auringon takana Maan näkökulmasta. Lucy on kuitenkin jatkanut kuvien ottamista asteroidista tämän sähkökatkon aikana ja lähettää ne takaisin Maahan, kun kommunikaatio on palautettu lokakuun puolivälissä.

Lucy on osa NASAn Discovery-ohjelmaa, ja sitä hallinnoi NASA:n Goddard Space Flight Center. Avaruusaluksen rakensi Lockheed Martin Space. Lucy-tehtävän päätutkija on Hal Levison, jonka kotipaikka on Boulder, Colorado.

Tämä käynnissä oleva tehtävä osoittaa NASAn avaruustutkimuksen edistymisen ja omistautumisen. Lucyn kohtaaminen Dinkineshin kanssa antaa arvokkaita näkemyksiä asteroidista ja auttaa ymmärtämään aurinkokuntamme historiaa.

Lähde: NASA:n Goddard Space Flight Center