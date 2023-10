NASAn Lucy-luotain valmistautuu kohtaamiseen asteroidi Dinkineshin kanssa

NASAn Lucy-luotain valmistautuu tulevaan Dinkineshin asteroidin ohilennolle 1. marraskuuta. Dinkinesh sijaitsee pääasteroidivyöhykkeellä Marsin ja Jupiterin välissä, ja se on ensimmäinen pysäkki Lucyn tehtävässä vierailla yhdeksässä muussa avaruuskivessä, jotka tunnetaan Troijan asteroideina. Avaruusaluksen innovatiivinen terminaaliseurantajärjestelmä testataan tämän kohtaamisen aikana, koska sen on osoitattava tarkasti instrumenttinsa asteroideihin ohilentojen aikana.

Lähestyessään Dinkineshiä Lucy kulkee uskomattomalla 10,000 XNUMX mph:n nopeudella, mikä tekee siitä haastavan tehtävän säilyttää oikea suuntaus asteroidin kanssa. Tämä kohtaaminen toimii kuitenkin "mekkoharjoituksena" Lucyn tuleville kohtaamisille Troijan asteroidien kanssa, koska ohilennon geometria on samanlainen kuin mitä näiden kohtaamisten aikana odotetaan.

Dinkinesh itsessään on pieni asteroidi, joka on vain 0.5 mailia leveä. Se on pienin päävyöhykkeen asteroidi, jonka avaruusaluksella on koskaan kuvattu läheltä. Kokostaan ​​huolimatta Lucy-tiimi uskoo, että Dinkinesh tarjoaa arvokasta tietoa tehtävää varten.

Kun ohilento on valmis, Lucy lähtee pääasteroidivyöhykkeeltä ja palaa Maahan gravitaatioapua varten joulukuussa 2024, joka kuljettaa sen kohti Troijan asteroideja. Lucy lentää sitten toisen päävyöhykkeen asteroidin ohi vuonna 2025 ennen kuin hän lopulta saavuttaa Jupiterin troijalaisen asteroidin vuonna 2027.

Dinkineshin kohtaaminen on tärkeä virstanpylväs Lucy-tehtävälle, sillä se testaa avaruusaluksen instrumentteja ja navigointijärjestelmiä. Tämän tehtävän tavoitteena on paljastaa varhaisen aurinkokunnan salaisuudet ja valaista oman planeettamme muodostumista ja kehitystä. Jokaisella ohilennolla Lucy kerää arvokasta tietoa, joka auttaa tutkijoita kokoamaan yhteen kosmisen naapurustomme historian.

Lähteet:

