Lucy-avaruusalus lähestyy ensimmäistä asteroidikohtaamista 12 vuoden matkallaan

Lucy-avaruusalus, jonka kunnianhimoinen 12-vuotinen tehtävä vierailla kahdeksalla eri asteroidilla, lähestyy tasaisesti ensimmäistä kohdettaan. Matkustettuaan yli 33 miljoonaa mailia (54 miljoonaa kilometriä) laukaisunsa jälkeen lokakuussa 2021, Lucy on nyt noin 4.7 miljoonan mailin (7.6 miljoonan kilometrin) päässä määränpäästään, pienestä Dinikinesh-nimisestä asteroidista. NASAn mukaan Lucylla on kuitenkin vielä 16 miljoonaa mailia (25 miljoonaa kilometriä) matkaa ennen kuin se saapuu Dinikineshiin 1. marraskuuta.

Viime viikkoina Lucy-tehtäväryhmä on havainnut kirkkauden lisääntyneen, kun avaruusalus lähestyy asteroidia. Lucy onnistui saamaan ensimmäisen vilauksensa Dinikineshiin 3. syyskuuta ja on siitä lähtien vähitellen edistynyt sitä kohti. Avaruusaluksen korkearesoluutioista kameraa L'LORRI on käytetty kuvasarjan ottamiseen osana optista navigointiohjelmaa. Tämä ohjelma määrittää avaruusaluksen ja sen kohteen suhteellisen sijainnin analysoimalla asteroidin näennäistä sijaintia tähtitaustaa vasten ja varmistaa tarkan ohilennon.

Äskettäin Lucy teki pienen lentoradan korjausliikkeen 29. syyskuuta, mikä sääti nopeuttaan noin 0.1 mailia tunnissa (6 senttimetriä sekunnissa). Tämä säätö antaa Lucylle mahdollisuuden ohittaa 265 mailia (425 kilometriä) asteroidista ohilentonsa aikana. Tarvittaessa voidaan tehdä lisäsäätöjä lokakuussa.

Huolimatta tilapäisestä viestintäkatkosta, joka tapahtui lokakuun 6. ja lokakuun puolivälin välillä, kun avaruusalus kulki Auringon takana Maan perspektiivistä, Lucy jatkoi kuvien keräämistä asteroidista. Nämä kuvat lähetetään Maahan, kun yhteys Lucyn kanssa on palautettu.

Dinikinesh, pieni asteroidi pääasteroidivyöhykkeellä, on vain noin puoli mailia leveä (1 kilometri). Se lisättiin Lucy-tehtävän matkasuunnitelmaan testaamaan avaruusaluksen terminaalin seurantajärjestelmää, joka mahdollistaa tarkan kuvantamisen nopeiden asteroidien kohtaamisten aikana.

Lucyn matka Troijan asteroidien läpi alkaa vuonna 2027, ja se alkaa vierailusta Eurybatesissa ja sen binaarikumppanissa Quetassa. Tämän jälkeen kohtaavat Polymelen ja sen binäärikumppanin Leucuksen sekä Oruksen ja binaariparin Patroclusin ja Menoetiuksen. Troijalaiset ovat ryhmä asteroideja, jotka johtavat ja seuraavat Jupiteria sen kiertoradalla Auringon ympäri.

Lucy-tehtävä, joka on nimetty vuonna 1974 löydetyn kuuluisan Australopithecine-fossiilin mukaan, pyrkii syventämään ymmärrystämme aurinkokuntamme varhaisesta historiasta tutkimalla näitä erilaisia ​​asteroideja. Dinikinesh, sen ensimmäinen kohde, valittiin esittelemään avaruusaluksen kykyjä ja parantamaan sen kuvantamiskykyä nopeiden kohtaamisten aikana asteroidien kanssa.

