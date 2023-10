Lucy-avaruusalus lähestyy ensimmäistä asteroidikohdetta 12-vuotismatkallaan

By

NASA:n lokakuussa 2021 laukaisema Lucy-avaruusalus lähestyy ensimmäistä kohdettaan, pientä asteroidia nimeltä Dinikinesh. Matkustettuaan yli 33 miljoonaa mailia avaruudessa Lucy on nyt 4.7 miljoonan mailin päässä asteroidista. Sen täytyy kuitenkin matkustaa vielä 16 miljoonaa mailia päästäkseen Dinikineshiin 1. marraskuuta.

Tehtävän takana oleva tiimi on havainnut, että asteroidin kirkkaus on lisääntynyt Lucyn lähestyessä sitä. Avaruusalus on käyttänyt korkearesoluutioista L'LORRI-kameraansa ottamaan sarjan kuvia optista navigointia varten. Vertaamalla asteroidin sijaintia tähtitaustaa vasten tiimi voi varmistaa tarkan ohilennon.

Säätääkseen lentorataa Lucy suoritti pienen korjausliikkeen 29. syyskuuta muuttaen nopeuttaan noin 0.1 mailia tunnissa. Näin avaruusalus pääsee ohittamaan 265 mailin etäisyydellä asteroidista ohilennon aikana. Lokakuussa on uusi mahdollisuus tarvittaessa muuttaa lentorataa.

Lyhyen viestintäkatkon aikana 6. lokakuuta lokakuun puoliväliin Lucy jatkoi kuvien ottamista asteroidista, joka lähetetään takaisin Maahan, kun yhteys on palautettu.

Dinikinesh on pieni avaruuskivi pääasteroidivyöhykkeellä, ja se on vain noin puoli mailia leveä. Se lisättiin operaation reittiin testaamaan avaruusaluksen pääteseurantajärjestelmää tarkkaan kuvaamiseen nopeiden asteroidien kohtaamisten aikana.

Lucy jatkaa matkaansa vieraillakseen seitsemällä muulla troijalaisen ryhmän asteroidilla vuodesta 2027 alkaen. Troijalaiset ovat ryhmä asteroideja, jotka johtavat ja seuraavat Jupiteria sen kiertäessä Aurinkoa.

Tehtävä on nimetty vuonna 1974 löydetyn Australopithecine-fossiilin Lucyn mukaan. Dinikinesh, joka tunnetaan myös nimellä Lucy, on etiopialainen nimi ihmis-esi-isä-fossiileille. Asteroidi löydettiin vuonna 1999, ja se valittiin tehtävän kohteeksi tammikuussa.

