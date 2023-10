NASA käynnistää laserviestintäjärjestelmän kansainväliselle avaruusasemalle

NASA valmistautuu lähettämään laserviestintäjärjestelmän kansainväliselle avaruusasemalle (ISS) ensi kuussa. Järjestelmä, joka tunnetaan nimellä ILLUMA-T, asennetaan ISS:n ulkoiseen moduuliin. Sen tarkoituksena on esitellä suuren tiedonsiirtonopeuden laserviestintää avaruusasemalta NASAn Laser Communications Relay Demonstraatiolle (LCRD), joka lähettää tiedot takaisin Maahan.

Vuonna 2021 lanseerattu LCRD lähettää tällä hetkellä dataa Maahan geosynkroniselta kiertoradalta nopeudella 1.2 Gbps. Välityssatelliittina LCRD sallii avaruustehtävien lähettää tietonsa laserlinkkien kautta releeseen, joka lähettää sen sitten maa-asemille. ILLUMA-T:n ja LCRD:n yhdistelmä muodostaa NASAn ensimmäisen kaksisuuntaisen laserviestintäjärjestelmän.

Laserjärjestelmien etuna perinteisiin viestintämenetelmiin verrattuna on, että ne tarjoavat suuremman tiedonsiirtonopeuden, mutta ovat kevyempiä ja vaativat vähemmän tehoa. Tämä on erityisen edullista avaruusaluksia suunniteltaessa.

ILLUMA-T:n hyötykuormaa hallinnoi NASA:n Goddard Space Flight Center yhteistyössä Johnson Space Centerin ja Massachusetts Institute of Technology Lincoln Laboratory for Space Communications and Navigation (SCaN) kanssa. Laserviestintäjärjestelmän on määrä laukaista 5. marraskuuta SpaceX Dragon -avaruusaluksella NASAn Kennedyn avaruuskeskuksesta Floridasta.

ILLUMA-T:n lisäksi Dragon-avaruusalus kuljettaa myös muita kokeita, laitteistoja ja tarvikkeita Expedition 70 -miehistölle. Yksi tällainen kokeilu on Atmospheric Waves Experiment (AWE), joka mittaa ilmakehän painovoimaaaltojen ominaisuuksia ja liikettä. AWE pyrkii parantamaan ymmärrystämme Maan ilmakehästä, säästä ja ilmastosta ja kehittää strategioita avaruussään vaikutusten lieventämiseksi.

Lähde: NASA