James Webb -avaruusteleskooppi vangitsee upean kuvan Galaktisesta keskustasta

By

Kansallisen ilmailu- ja avaruushallinnon (NASA) operoima James Webb -avaruusteleskooppi on äskettäin julkistanut kunnioitusta herättävän kuvan Jousimies C:stä (Sgr C), tähtien muodostusalueesta, joka sijaitsee noin 300 valovuoden päässä Sagittarius A*:sta. , supermassiivinen musta aukko Linnunrata-galaksimme keskellä. Tämä uusin tilannekuva tarjoaa ennennäkemättömän yksityiskohtaista ja selkeyttä ja esittelee ominaisuuksia, joita ei ole ennen nähty.

Havaintoryhmän päätutkija Samuel Crowe, Virginian yliopiston perustutkinto-opiskelija, ilmaisi innostuksensa ja totesi: "Web-teleskoopin resoluution ja herkkyyden ansiosta näemme tällä alueella useita piirteitä. aivan ensimmäistä kertaa." Crowen neuvonantaja, professori Jonathan Tan korosti entisestään galaktisen keskuksen tutkimuksen merkitystä ja kuvaili sitä galaksimme äärimmäisimpänä ympäristönä, jossa tähtien muodostumista koskevia teorioita voidaan testata tiukasti.

NASA raportoi kuvassa prototähtien joukosta, jotka ovat edelleen muodostumisprosessissa ja massaa kerääviä tähtiä. Nämä prototähdet lähettävät ulosvirtauksia, jotka luovat valon hehkua infrapuna-tummassa pilvessä. Kuvan arviolta 500,000 30 tähden joukosta tämän nuoren joukon ytimessä loistaa massiivinen prototähti, joka on yli XNUMX kertaa aurinkomme massa. Mielenkiintoista on, että prototähdestä nousevan pilven tiheys on niin korkea, että se estää sen takana olevien tähtien valon, mikä johtaa näennäisesti vähemmän tungokseen.

James Webb -avaruusteleskooppi on epäilemättä paljastanut runsaasti tietoa tähtien muodostumisesta galaksimme keskuksen haastavassa ympäristössä. Erinomaisilla ominaisuuksillaan se on ylittänyt aiemmat infrapunatiedot ja tarjonnut tutkijoille uuden näkökulman kosmisen naapurustomme monimutkaisuuden ymmärtämiseen.

Usein kysytyt kysymykset (FAQ)

K: Mikä James Webb -avaruusteleskooppi on?

V: James Webb -avaruusteleskooppi on NASA:n ylläpitämä avaruusobservatorio, joka on suunniteltu tutkimaan taivaankappaleita infrapunavalossa.

K: Mitä James Webbin avaruusteleskoopin viimeisin kuva paljasti?

V: Teleskoopin ottamassa kuvassa esitettiin ennennäkemättömiä yksityiskohtia tähtienmuodostusalueesta, joka tunnetaan nimellä Sagittarius C ja joka sijaitsee lähellä supermassiivista mustaa aukkoa Linnunrata-galaksimme keskellä.

K: Miksi galaktisen keskuksen tutkiminen on tärkeää?

V: Galaktinen keskus edustaa äärimmäistä ympäristöä galaksissamme ja tarjoaa mahdollisuuden testata tiukasti tähtien muodostumisen teorioita.

K: Mitä prototähdet ovat?

V: Protostähdet ovat muodostumisprosessissa olevia tähtiä, jotka edelleen keräävät massaa kehittyessään.

K: Mikä on prototähden nousevan pilven tiheys?

V: Kuvan prototähtiä ympäröivä pilvi on erittäin tiheä, ja se estää valon takanaan olevilta tähdiltä ja luo vaikutelman vähemmän tungosta alueelta.