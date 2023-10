NASA testasi onnistuneesti 3D-tulostettua alumiinista rakettimoottorisuutinta syväavaruuslentoja varten

NASAn Marshallin avaruuslentokeskuksen insinöörit ovat tehneet yhteistyötä Elementum 3D:n kanssa kehittääkseen ja testatakseen 3D-tulostettua alumiinista valmistettua rakettimoottorisuutinta. Uudesta alumiiniversiosta, joka tunnetaan nimellä A6061-RAM2, valmistettu suutin on kevyempi kuin perinteiset suuttimet ja pystyy kuljettamaan enemmän hyötykuormia, joten se on ihanteellinen syvän avaruuden lennolle. Alumiini on pienempi tiheys metalli, mikä mahdollistaa erittäin lujat ja kevyet komponentit. Kuitenkin sen alhainen sietokyky äärimmäiselle kuumuudelle ja taipumus halkeilla hitsauksen aikana ovat tehneet siitä sopimattoman rakettimoottorin osien lisäainevalmistukseen.

NASA keskittyi RAMFIRE (Reactive Additive Manufacturing for the Fourth Industrial Revolution) -projektissa kehittämään kevyitä, lisäaineella valmistettuja alumiinirakettisuuttimia, joissa on pienet sisäiset kanavat pitämään ne viileinä. RAMFIRE-suutin on rakennettu yhdeksi kappaleeksi, mikä vaatii vähemmän sidoksia ja lyhentää merkittävästi valmistusaikaa verrattuna perinteisiin menetelmiin, jotka vaativat tuhansia erikseen liitettyjä osia.

Suutin on kehitetty käyttämällä laserjauheohjattua energiapinnoitustekniikkaa (LP-DED). NASA ja Elementum 3D tekivät yhteistyötä RPM Innovationsin (RPMI) kanssa suuttimien rakentamiseksi käyttämällä LP-DED-prosessiaan. RAMFIRE-suutin suoritti onnistuneesti useita kuumapalotestejä eri polttoainekokoonpanoilla, mikä osoittaa sen kyvyn toimia vaativissa syvän avaruuden ympäristöissä.

RAMFIRE-projektissa kehitetyllä uudella alumiiniseos- ja lisäainevalmistusprosessilla voisi olla ratkaiseva rooli NASAn moon to Mars -tavoitteissa, koska se mahdollistaa kevyiden rakettikomponenttien valmistuksen, jotka kestävät suuria rakenteellisia kuormituksia. NASA pyrkii jakamaan tiedot ja prosessit kaupallisten sidosryhmien ja korkeakoulujen kanssa, mikä mahdollistaa mahdolliset sovellukset ilmailuteollisuudessa.

(Lähde: NASA)