NASA:n Ingenuity-helikopteri uhmaa edelleen odotuksia ja rikkoo maapallon ulkopuolisen lennon rajoja. 59. Mars-lentonsa aikana 4 punnan (1.8 kiloa) roottorialus saavutti korkeimman korkeutensa tähän mennessä - 66 jalkaa (20 metriä). Lento kesti 142.59 sekuntia ja oli puhdasta leijumista ilman vaakasuuntaista liikettä.

Ingenuity, joka laskeutui Marsiin NASAn Perseverance-mönkijän kanssa helmikuussa 2021, palvelee mönkijätiimin tiedustelijana. Sen ensisijainen tehtävä oli osoittaa, että Marsin ilmatutkimus on mahdollista planeetan ohuesta ilmakehästä huolimatta. Suoritettuaan onnistuneesti tämän konseptin todisteen Ingenuity on jatkanut lentämistä auttaen Perseverancea löytämään optimaaliset polut tutkimusta varten ja löytämään mielenkiintoisia tieteellisiä kohteita.

Ensimmäisen lennon jälkeen Ingenuity on suorittanut yhteensä 59 lentoa, joiden matka on 43,652 13,304 jalkaa (106.5 59 metriä) ja oleskellut ilmassa yhteensä 59 minuuttia. Ennen lentoa 18 helikopterin korkeusennätys oli 2,310 jalkaa (704 metriä). Sen yhden lennon matkaennätys on 2022 169.5 jalkaa (2021 metriä), joka tehtiin huhtikuussa XNUMX, ja sen kestoennätys on XNUMX sekuntia elokuussa XNUMX.

Ingenuity-helikopteri on osoittautunut arvokkaaksi voimavaraksi Marsin tutkimisessa, sillä se tarjoaa arvokasta tietoa ja tasoittaa tietä tuleville lentokoneille, jotka auttavat tieteellistä tutkimusta ja mahdollisia ihmisen tehtäviä Punaiselle planeetalle.

Määritelmät:

Nerokkuus: NASAn suunnittelema ja käyttämä kevyt roottorialus Marsin ilmatutkimusta varten.

Sinnikkyys: NASAn kulkuri, joka laskeutui Marsiin helmikuussa 2021, jonka tehtävänä oli etsiä merkkejä muinaisesta elämästä ja kerätä näytteitä tulevaa paluuta varten.

Proof-of-concept: Esittely tai kokeilu, jonka tarkoituksena on varmistaa konseptin tai idean toteutettavuus tai mahdollinen menestys.

Lähteet:

NASA: n suihkukoneiden laboratorio