NASA harkitsee leikkauksia Hubble- ja Chandra-teleskooppeihin budjettivajeen kattamiseksi

NASAn kerrotaan harkitsevan Hubble-avaruusteleskoopin ja Chandra X-Ray Observatoryn vähentämistä, kaksi näkyvää avaruusteleskooppia, jotka ovat vaikuttaneet merkittävästi ymmärtämään maailmankaikkeutta vuosien varrella. NASAn astrofysiikan osaston johtaja Mark Clampin totesi hiljattain pitämässään esityksessä, että leikkaukset voivat olla tarpeen NASA:n uusien ohjelmien rahoituksen osoittamiseksi.

Seuraavalle tilivuodelle ehdotettu budjetti jää alle astrofysiikan divisioonan 1.56 miljardin dollarin pyynnön. Clampin ei antanut tarkkoja tietoja leikkausten laajuudesta tai niiden vaikutuksesta käynnissä oleviin ohjelmiin. Hän kuitenkin mainitsi, että budjetin vähentäminen vaikuttaisi laajennettuihin operaatioihin, nimittäin Chandraan ja Hubbleen.

Mahdollisista leikkauksista huolimatta molemmat teleskoopit ovat tällä hetkellä toiminnassa. Lisäksi on suunnitelmia nostaa Hubblen kiertorataa sen käyttöiän pidentämiseksi. Useat konsortiot, joista yksi on mukana SpaceX, ovat esittäneet ehdotuksia observatorion tehostamiseksi matalalla Maan kiertoradalla. Hubblen kiertorata on vähitellen laskenut ilmakehän vastuksen vuoksi, mutta ponnisteluja tämän vaikutuksen torjumiseksi on käynnissä.

NASA on korostanut Hubblen merkitystä avainkumppanina James Webb -avaruusteleskoopille, joka laukaistiin vuonna 2021. Vaikka Webb on erikoistunut syvän infrapunahavaintoihin, Hubble tarjoaa teräväpiirtoisia infrapuna- ja visuaalisia havaintoja. Webbin kehitys on vaikuttanut merkittävästi astrofysiikan budjettiin aikaisempina vuosina sen korkean tilan ja nousevien kustannusten vuoksi.

Sen sijaan vuonna 1999 lanseerattu Chandra ei ole saanut Hubblen kaltaisia ​​huoltokäyntejä. Clampin myönsi, että Chandralla on toiminnallisia haasteita, erityisesti eristys, joka vaikuttaa sen kykyyn ylläpitää tarvittavia lämpötiloja röntgenhavaintoja varten.

Hubblen ja Chandran mahdollisista leikkauksista ehdotetut säästöt suunnattaisiin tuleviin tehtäviin, kuten Nancy Grace Roman -avaruusteleskooppiin, joka on tarkoitus laukaista vuonna 2027. Roman keskittyy kaukaisen universumin energeettisten tapahtumien tutkimiseen hyödyntäen suuria mittauslaitteitaan vangita nopeita taivaanilmiöitä.

Näitä mahdollisia vähennyksiä arvioidaan todennäköisesti lisäarvioinneina tulevina vuosina, ja arviointeja odotetaan toukokuun 2024 tienoilla sen määrittämiseksi, jatketaanko Hubblen ja Chandran tehtäviä. NASAn ja Euroopan avaruusjärjestön (ESA) Hubblen lopulliset budjettimäärärahat ovat epäselviä NASAn suunnittelemien leikkausten valossa.

Lähteet:

– SpaceNews