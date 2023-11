Mahdollisuuksien tutkiminen: NASAn onnistunut LOFTID-avaruusaluksen lentotesti

By

NASA:n uraauurtava lentokoe on avannut uusia mahdollisuuksia avaruustutkimukseen. Inflatable Decelerator (LOFTID) Low-Earth Orbit Flight -testi osoitti ilmatäytteisen lämpösuojan, joka tunnetaan nimellä Hypersonic Inflatable Aerodynamic Decelerator (HIAD) aeroshell, toteutettavuus. Tämä innovatiivinen tekniikka voisi tasoittaa tietä suuremmille avaruusaluksille, jotka voivat navigoida turvallisesti eri taivaankappaleiden, mukaan lukien Marsin, Venuksen ja jopa Saturnuksen kuun Titanin, ilmakehässä.

LOFTIDin onnistunut laukaisu tapahtui 10. marraskuuta 2022 United Launch Alliancen (ULA) Atlas V -raketilla. Palattuaan Maan ilmakehään avaruusalus saavutti yli 18,000 2,700 mph nopeuden ja koki lähes XNUMX °F lämpötilan ennen kuin se roiskui varovasti Tyynellämerellä.

Trudy Kortes, NASAn päämajan Technology Demonstrations Missions (TDM) -ohjelman johtaja, korosti tämän saavutuksen merkitystä: ”Halkaisijaltaan suuret aeroshell-kuoret antavat meille mahdollisuuden toimittaa kriittisiä tukilaitteita ja mahdollisesti jopa miehistön ilmakehän omaavien planeettojen pinnalle. Tämä kyky on ratkaisevan tärkeä kansakunnan tavoitteelle laajentaa ihmis- ja robottitutkimusta koko aurinkokuntamme alueella.

NASA on investoinut HIAD-tekniikoiden kehittämiseen yli vuosikymmenen ajan suorittamalla kaksi pienempää suborbitaalilentotestiä ennen LOFTID-tehtävää. Virasto tutkii nyt HIAD:n tulevia sovelluksia, mukaan lukien yhteistyö kaupallisten yritysten kanssa kehittääkseen paluutekniikoita pienille satelliiteille, ilmakaappauksille ja cislunar-hyötykuormille.

LOFTID-projektipäällikkö Joe Del Corso ilmaisi tyytyväisyytensä operaation tulokseen ja totesi: "Tämä oli meille tärkeä tapahtuma, ja lyhyt vastaus on: Se oli erittäin onnistunut. LOFTID-arviomme päätyi lupaukseen siitä, mitä tämä tekniikka voi tehdä syväavaruuden tutkimisen tehostamiseksi.

Menestyneen LOFTID-esittelyn tuloksena NASA ilmoitti yhteistyöstään ULA:n kanssa Tipping Point -ohjelman puitteissa suuremman 12 metrin HIAD-aerokuoren kehittämiseksi. Tätä uutta aeroshell-kuorta käytetään ULA:n Vulcan-moottorien palauttamiseen matalalta Maan kiertoradalta uudelleenkäyttöä varten.

LOFTID-tehtävä osoitti HIAD-teknologian kestävyyden ja potentiaalin turvallisen ja tehokkaan avaruustutkimuksen mahdollistamisessa. Tämän saavutuksen myötä NASA on askeleen lähempänä universumin mysteerien avaamista ja läsnäolomme laajentamista Maan rajojen ulkopuolelle.

FAQ

Mikä on LOFTID?

LOFTID tulee sanoista Low-Earth Orbit Flight Test of an Inflatable Decelerator. Se on NASAn kehittämä avaruusalus testaamaan ilmatäytteisen lämpösuojan, joka tunnetaan nimellä Hypersonic Inflatable Aerodynamic Decelerator (HIAD) aeroshell, toimivuutta.

Miksi HIAD-tekniikka on tärkeää?

HIAD-tekniikka on ratkaisevan tärkeä suurempien avaruusalusten laskeutumiseen turvallisesti taivaankappaleiden, kuten Marsin, Venuksen ja Saturnuksen kuun Titanin, ilmakehän läpi. Se mahdollistaa kriittisten tukilaitteistojen ja mahdollisesti jopa miehistön toimituksen ilmakehän omaavien planeettojen pinnoille.

Mitkä ovat HIAD-teknologian tulevaisuuden sovellukset?

NASA tutkii HIAD-teknologian tulevia sovelluksia, mukaan lukien kumppanuussuhteet kaupallisten yritysten kanssa kehittääkseen paluutekniikoita pienille satelliiteille, ilmakaappauksille ja cislunar-hyötykuormille.

Mikä oli LOFTID-tehtävän tulos?

LOFTID-tehtävä oli erittäin onnistunut, ja se osoitti HIAD-teknologian lupauksen syväavaruuden tutkimiseen. Palattuaan Maan ilmakehään avaruusalus koki äärimmäisiä olosuhteita, mutta pysyi vahingoittumattomana, mikä osoitti HIAD-aerokuoren kestävyyttä.