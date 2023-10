Vallankumouksellinen harppaus: NASAn uraauurtava laserviestintäjärjestelmä

NASA työntää avaruusviestinnän rajoja uraauurtavalla laserviestintäjärjestelmällään. Tämä vallankumouksellinen tekniikka hyödyntää näkymätöntä infrapunavaloa datan lähettämiseen ja vastaanottamiseen uskomattoman suurilla nopeuksilla, mikä mahdollistaa avaruusalusten lähettämisen suuren määrän tietoa takaisin Maahan yhdellä lähetyksellä.

Viimeisin lisäys tähän huippuluokan järjestelmään on Integrated Laser Communications Relay Demonstration Low Earth Orbit User Modem and Amplifier Terminal (ILLUMA-T). Kansainväliselle avaruusasemalle tämän marraskuun aikana suunniteltu ILLUMA-T esittelee laserviestinnän valtavia etuja matalan Maan kiertoradan tehtävissä.

Yhdessä joulukuussa 2021 käynnistetyn Laser Communications Relay Demonstrationin (LCRD) kanssa ILLUMA-T saa valmiiksi NASAn ensimmäisen kaksisuuntaisen päästä päähän -laserviestintäreleen. Tällä hetkellä geosynkronisella kiertoradalla oleva LCRD osoittaa jo laserviestinnän edut siirtämällä dataa kahden maan päällä olevan maa-aseman välillä kokeiden avulla.

ILLUMA-T-optinen moduuli koostuu kaukoputkesta ja kaksiakselisesta gimbalista, joten se voi seurata ja osoittaa kohti LCRD:tä geosynkronisella kiertoradalla. Suunnilleen mikroaaltouunin kokoinen optinen moduuli on tärkeä osa ILLUMA-T:tä, joka itsessään on verrattavissa tavalliseen jääkaappiin.

Kun ILLUMA-T on asennettu kansainvälisen avaruusaseman ulkopuolelle, se välittää tietoja LCRD:lle huomattavalla nopeudella, 1.2 gigabittiä sekunnissa. Sieltä LCRD lähettää tiedot optisille maa-asemille Kaliforniassa tai Havaijilla. Lopuksi tiedot lähetetään LCRD Mission Operations Centeriin Las Crucesissa, New Mexicossa, ja sitten ILLUMA-T:n maaoperaatioryhmille NASAn Goddard Space Flight Centerissä Marylandissa.

Suorittamalla päästä päähän -välitysprosessin Goddard Space Flight Centerin insinöörit voivat tutkia lähetettyjen tietojen tarkkuutta ja laatua. Onnistunut viestintä ja hyötykuormaoperaatiot LCRD:n ja avaruusaseman kanssa ovat keskeisiä velvollisuuksia NASA Goddardille.

Laserviestinnän mahdollisuudet ovat valtavat. Avaruusasemalla tieteellistä tutkimusta suorittaville astronauteille laserviestintä voi tarjota parannettuja tiedonsiirtonopeuksia ja mahdollisuuden lähettää suurempia tietomääriä takaisin Maahan. Hämmästyttävällä 1.2 Gbps:n siirtonopeudella ILLUMA-T pystyy lähettämään keskimääräistä elokuvaa vastaavan määrän alle minuutissa.

NASAn laserviestintäjärjestelmä edustaa merkittävää harppausta avaruusviestinnässä. Näiden uraauurtavien demonstraatioiden avulla NASA pyrkii integroimaan laserviestinnän olemassa oleviin avaruusviestintäverkkoihinsa ja mullistamaan maanläheisen ja syvän avaruuden tutkimisen.

-

FAQ

1. Mitä laserviestintä on?

Laserviestintä on tekniikka, joka käyttää näkymätöntä infrapunavaloa tiedon lähettämiseen ja vastaanottamiseen suurilla nopeuksilla. Sen avulla avaruusalukset voivat lähettää suurempia määriä tietoa takaisin Maahan yhdellä lähetyksellä.

2. Mikä ILLUMA-T on?

ILLUMA-T on lyhenne sanoista Integrated Laser Communications Relay Demonstration Low Earth Orbit User Modem and Amplifier Terminal. Se on hyötykuorma, joka on suunniteltu demonstroimaan laserviestinnän etuja matalalla Maan kiertoradalla.

3. Mikä on LCRD?

LCRD on lyhenne sanoista Laser Communications Relay Demonstration. Se on NASA:n käynnistämä tehtävä osoittaakseen geosynkronisen kiertoradan laserviestinnän edut. Se siirtää tietoja kahden maan päällä olevan maa-aseman välillä ja työskentelee parhaillaan yhdessä ILLUMA-T:n kanssa NASA:n ensimmäisen kaksisuuntaisen päästä päähän -laserviestintäreleen valmistelemiseksi.

4. Kuinka nopea ILLUMA-T:n tiedonsiirtonopeus on?

ILLUMA-T voi lähettää dataa nopeudella 1.2 gigabittiä sekunnissa, mikä mahdollistaa sen, että se lähettää keskimääräistä elokuvaa vastaavan määrän alle minuutissa.

5. Mitä hyötyä laserviestinnästä on?

Laserviestintä mahdollistaa suuremmat tiedonsiirtonopeudet, nopeamman tiedonsiirron ja mahdollisuuden lähettää enemmän dataa takaisin Maahan. Sillä on potentiaalia mullistaa avaruusviestintä ja tehostaa kansainvälisellä avaruusasemalla tehtävää tieteellistä tutkimusta.