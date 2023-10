NASA:n Deep Space Optical Communications (DSOC) -koe avaruusviestinnän mullistamiseksi

By

NASAn Deep Space Optical Communications (DSOC) -koe, joka on osa viraston Psyche-avaruusalusta, laukaistiin 13. lokakuuta, mikä merkitsee suurta virstanpylvästä avaruusviestinnässä. DSOC on vallankumouksellinen tekniikka, jonka tavoitteena on osoittaa laser- tai optinen viestintä Maan ja Kuun ulkopuolella.

Laserviestintä tarjoaa valtavan harppauksen tiedonsiirtonopeuksissa, ja sen kapasiteetti on 10–100 kertaa suurempi kuin perinteiset avaruusaluksissa käytetyt radioteleviestintäjärjestelmät. Tämä läpimurto mahdollistaa tulevien avaruuslentojen lähettämisen korkearesoluutioisia kuvia, suurempia määriä tieteellistä tietoa ja jopa suoratoistovideota takaisin Maahan.

DSOC-laserlähetin-vastaanotin koostuu lähi-infrapunalaserlähettimestä, joka lähettää suuren nopeuden dataa Maahan, ja uraauurtavasta fotoneja laskevasta kamerasta, joka vastaanottaa lasersäteitä Maasta. Kahden ensimmäisen vuoden aikana Psychen matkasta metallirikkaalle asteroidille DSOC kommunikoi kahden Etelä-Kalifornian maa-aseman kanssa, mikä osoittaa kykynsä lähettää nopeaa dataa jopa 240 miljoonan mailin (390 miljoonan kilometrin) etäisyyksille.

NASAn Jet Propulsion Laboratoryn DSOC:n projektiteknologian Abi Biswasin mukaan laserviestintä on jo osoittautunut onnistuneeksi Maan kiertoradalla ja Kuuta kiertävillä satelliiteilla. Syvän avaruuden viestintä asettaa kuitenkin uusia haasteita, jotka DSOC-teknologialla pyritään voittamaan. Jos DSOC onnistuu, se parantaa tietojen palautuskykyä 10-100 kertaa ja tukee NASAn tulevia tavoitteita, kuten astronautien lähettämistä Marsiin.

Tällä uraauurtavalla tekniikalla on potentiaalia mullistaa avaruusviestintä, mikä mahdollistaa tehokkaammat ja edistyneemmät tehtävät aurinkokuntamme tutkimiseen. Valjastamalla laserviestinnän tehoa NASA voi tehostaa tieteellisiä löytöjään ja valmistaa tietä ihmiskunnan tutkimiselle avaruudessa.

