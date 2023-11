Deep Space Optical Communications saavuttaa virstanpylvään lasertiedonsiirrossa

By

NASAn kehittämä Deep Space Optical Communications (DSOC) -järjestelmä on merkittävä läpimurto, joka on onnistuneesti siirtänyt tietoja monumentaalisen 10 miljoonan mailin etäisyydellä laserteknologian avulla. Tämä saavutus on kaikkien aikojen pisin optisen viestinnän demonstraatio, joka ylittää Kuun ja Maan välisen etäisyyden 40 kertaa.

DSOC-kokeessa, joka suoritettiin 14. marraskuuta, käytettiin lähi-infrapunalaseria koodaamaan ja lähettämään tietoja Hale-teleskooppiin Caltechin Palomarin observatoriossa San Diegon piirikunnassa Kaliforniassa. Tämä huippuluokan laserviestintäjärjestelmä on asennettu äskettäin laukaisuun Psyche-avaruusalukseen, ja se pyrkii lähettämään suuren kaistanleveyden testidataa takaisin Maahan sen kaksivuotisen teknologian esittelyvaiheen aikana.

NASAn Etelä-Kaliforniassa sijaitsevan Jet Propulsion Laboratoryn hallinnoima DSOC ja Psyche tasoittavat tietä avaruusviestinnän edistymiselle. DSOC-laite, joka pystyy lähettämään ja vastaanottamaan lähi-infrapunasignaaleja, lukittuu voimakkaaseen uplink-lasermajakkaan, joka lähetetään Optical Communications Telescope Laboratorysta JPL:n Table Mountain Facilityssä lähellä Wrightwoodia Kaliforniassa.

Tämä merkittävä virstanpylväs, jota NASA kutsuu "ensimmäiseksi valoksi", merkitsee Psychen lentolaser-lähetin-vastaanottimen onnistunutta koordinointia maan omaisuuden kanssa. Lähetin-vastaanotin sääti automaattisten järjestelmien ohella lasersäteiden suuntausta, mikä mahdollisti tehokkaan tiedonsiirron Palomarin ja Pöytävuorilaitoksen välillä.

Trudy Kortes, NASAn päämajan teknisten demonstraatioiden johtaja, korosti tämän virstanpylvään saavuttamisen tärkeyttä ja totesi, että se tasoittaa tietä tuleville edistysaskeleille nopean tiedonsiirron alalla. Nämä edistysaskeleet mahdollistavat tieteellisen tiedon, teräväpiirtokuvien ja jopa suoratoistovideoiden välittämisen ihmisten Marsin tutkimisen tukemiseksi.

Testitietojen onnistunut siirto sekä uplink- että downlink-laserien kautta, joka tunnetaan nimellä "linkin sulkeminen", on kokeilun ensisijainen tavoite. Vaikka DSOC:n ja Psychen parissa työskentelevät tiimit tiedostavat edessä olevat haasteet, he ovat lähteneet tälle uraauurtavalle matkalle määrätietoisesti ja yhteistyössä.

