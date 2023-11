NASAn Europa Clipper -avaruusluotain: kutsuu maan asukkaita jättämään jälkensä avaruuteen

NASA valmistautuu aloittamaan poikkeuksellisen matkan Jupiterin kuuhun Europaan tulevalla Europa Clipper -avaruusluotaimellaan. Tämän kunnianhimoisen hankkeen tavoitteena on tutkia ja tutkia kuun mahdollista asumiskelpoisuutta elämään. Jännittävästi NASA tarjoaa ihmisille kaikkialta maailmasta mahdollisuuden osallistua tälle historialliselle matkalle kaivertamalla heidän nimensä mikrosirulle, joka viedään avaruusalukseen.

Koko kerroksellisen historiansa ajan NASA on usein houkutellut yleisöä lähettämällä kutsuja lähettää heidän nimensä avaruuteen. Tämä perinne, jonka tarkoituksena on kasvattaa julkista tukea, on edistänyt vahvaa yhteyden tunnetta maan asukkaiden ja maailmankaikkeuden ihmeiden välillä. NASA on jatkuvasti löytänyt luovia tapoja saada ihmiset mukaan heidän taivaallisiin etsintöihinsä rovereiden nimeämisestä käsinkirjoitettujen allekirjoitusten kuljettamiseen.

Europa Clipperin tapauksessa NASA pyytää henkilöitä lisäämään nimensä mikrosirulle, joka tulee anturin mukana. Kun avaruusalus lähestyy Eurooppaa, se sukeltaa tämän kuun mysteereihin ja etsii huolellisesti merkkejä piilosta valtamerestä sen pinnan alla. Lisäksi operaatiolla pyritään tunnistamaan mahdollinen laskeutumispaikka tulevaa tutkimusmatkaa varten.

Tähän mennessä yli 840,000 XNUMX nimeä on jo lähetetty Europa Clipperin mikrosirulle, mikä on osoitus poikkeuksellisesta yleisestä kiinnostuksesta avaruustutkimusta kohtaan. Lisäksi avaruusaluksessa on yhdysvaltalaisen runoilijapalkinnon saaneen Ada Limonin runo "In Praise of Mystery: A Poem for Europa", joka osoittaa kunnioitusta nestemäisen alkuperämme arvoitukselliselle luonteelle.

Europa Clipper laukaisu on suunniteltu ensi vuoden lokakuussa, mikä merkitsee sen matkan alkua, joka vie sen Marsin ja Maan ohi ennen Jupiterin saavuttamista. Luotain aikoo viettää useita vuosia tarkkailemalla Eurooppaa ja tutkien sekä sen Jupiteriin päin olevaa että kaukaisia ​​puolia. Lopulta Europa Clipperin tehtävä päättyy dramaattiseen törmäykseen Ganymedeen, toiseen Jupiterin kuuihin.

Tämä pyrkimys on osoitus NASAn sitoutumisesta edistämään yleisön sitoutumista ja uteliaisuutta universumia kohtaan. Antamalla ihmisten jättää jälkensä Europa Clipperiin NASA muuttaa muuten yksinäisen avaruusluotaimen kosmiseksi alukseksi, joka edustaa ihmisten tutkimisen kollektiivista henkeä.

UKK

1. Kuinka voin osallistua tähän tehtävään?

Osallistuaksesi vieraile osoitteessa europa.nasa.gov/message-in-a-bottle/sign-on/ ja lisää nimesi avaruusaluksen mikrosirulle ennen joulukuun 31. päivää.

2. Onko lähetettävien nimien lukumäärää rajoitettu?

Ei, rajaa ei ole. NASA toivottaa mahdollisimman monta nimeä mikrosirulle.

3. Saanko vahvistuksen nimeni lähettämisen jälkeen?

Vaikka NASA ei anna yksittäisiä vahvistuksia, voit olla varma, että nimesi näkyy mikrosirussa.

4. Milloin Europa Clipperin odotetaan saapuvan Europalle?

Jos kaikki menee hyvin, avaruusalus saapuu Jupiterin kiertoradalle noin viiden vuoden kuluttua laukaisupäivästä.

5. Mitä Europa Clipperille tapahtuu sen jälkeen, kun sen tehtävä on päättynyt?

Avaruusaluksen on tarkoitus törmätä Ganymedeen, joka on toinen Jupiterin kuista.