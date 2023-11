NASAn Astrobotic asentaa Peregrine Lunar Landeriin erottuvan tarran

By

NASA, yhteistyössä Astrobotic Technologiesin kanssa, kiinnitti äskettäin ikonisen NASA-lihapullatarran Peregrine-kuun laskeutujaan. Tämä virstanpylvästapahtuma pidettiin Astrotech Space Operations Facilityssä lähellä Kennedyn avaruuskeskusta Floridassa, mikä merkitsee tärkeää askelta kohti ensimmäistä kaupallista robottilentoa kuun pinnalle.

Astrobotic Technologies, joka vastaa NASAn ja kaupallisten hyötykuormien toimittamisesta Kuuhun, aikoo laukaista Peregrine-laskeutujan United Launch Alliancen (ULA) Vulcan-raketilla. Nousun on määrä tapahtua Floridan Cape Canaveralin avaruusaseman laukaisukompleksista 41, ja laskeutumislaitteen odotetaan laskeutuvan Kuun pintaan vuoden 2024 alussa.

Tämä merkittävä kehitys sai NASAn järjestämään "What's on Board" -mediatelekonferenssin, joka pidetään 29. marraskuuta klo 2 EST. Konferenssin tavoitteena on keskustella tieteellisistä hyötykuormista, joita kuljetetaan tällä historiallisella kuun tehtävällä osana NASAn Commercial Lunar Payload Services (CLPS) -aloitetta Artemis-ohjelman puitteissa.

NASAn ja Astroboticin edustajat, mukaan lukien korkea-arvoiset virkamiehet ja ohjelmapäälliköt, osallistuvat tiedotustilaisuuteen. Tapahtuma on yleisön saatavilla NASAn virallisella verkkosivustolla olevan äänistreamin kautta.

Peregrine Mission One kuljettaa erilaisia ​​tieteellisiä hyötykuormia, jotka auttavat kuun tutkimuksessa. Nämä hyötykuormat kohdistuvat sellaisiin alueisiin kuin kuun eksosfääri, kuun regoliitin lämpöominaisuudet, vedyn runsaus maaperässä, magneettikentät ja säteilyympäristön seuranta. Keräämällä tietoja näiltä alueilta NASA pyrkii laajentamaan ymmärrystämme Kuusta ja edistämään ihmisen tutkimusta valmistautuessaan tuleviin tehtäviin, myös Marsiin.

Tämä tehtävä on tärkeä askel NASAn sitoumuksessa luoda säännöllinen hyötykuormatoimitukset Kuuhun. Osana CLPS-sopimuksia NASA tekee yhteistyötä eri toimittajien kanssa helpottaakseen säännöllisiä kokeita, teknologian testausta ja valmiuksien esittelyjä kuun pinnalla. Näiden sopimusten kumulatiivinen enimmäisarvo on noin 2.6 miljardia dollaria vuoteen 2028 mennessä.

Artemis-ohjelman avulla NASA pyrkii paitsi tutkimaan Kuuta myös tasoittamaan tietä tuleville ihmistehtäville, mukaan lukien Marsiin. Tekemällä yhteistyötä kaupallisten kumppaneiden, kuten Astrobotic Technologiesin kanssa, NASA työntää avaruustutkimuksen rajoja ja avaa uusia mahdollisuuksia tieteellisille löydöille.

FAQ:

K: Mikä on NASAn lihapulliatarran tarkoitus?

V: NASAn lihapulliatarra toimii erottuvana symbolina, joka edustaa NASAn osallistumista ja panosta tiettyyn tehtävään tai projektiin.

K: Milloin Peregrine-laskeutuja julkaistaan?

V: Peregrine-laskeutujan odotetaan laukaisevan aikaisintaan sunnuntaina 24. joulukuuta 2023 laukaisukompleksista 41 Cape Canaveral -avaruusasemalla Floridassa.

K: Mitkä ovat ne tieteelliset hyötykuormat, jotka Peregrine Mission One kuljettaa?

V: Hyötykuormat sisältävät tutkimukset kuun eksosfääristä, kuun regoliitin lämpöominaisuuksista, vedyn runsaudesta maaperässä, magneettikentistä ja säteilyympäristön seurannasta.

K: Mikä Artemis-ohjelma on?

V: Artemis-ohjelma on NASAn aloite ihmisten palauttamiseksi kuun pinnalle ja kestävän läsnäolon luomiseksi Kuuhun. Lopullisena tavoitteena on mahdollistaa ihmisten matkat Marsiin.

K: Kuinka paljon on CLPS-sopimusten kumulatiivinen enimmäisarvo?

V: CLPS-sopimusten kumulatiivinen enimmäisarvo on 2.6 miljardia dollaria vuoteen 2028 mennessä.

Lähteet:

– NASA: https://www.nasa.gov/nasatv

– Artemis-blogi: https://blogs.nasa.gov/artemis/