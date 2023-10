New Horizons -tehtävä: Pluton tutkiminen ja sen ulkopuolella

By

Vuonna 2006 laukaisu New Horizons -avaruusalus aloitti historiallisen planeettojen välisen tehtävän tarkkailla Plutoa ja sen kuuta Charonia. Sen löydökset kyseenalaistivat Kansainvälisen tähtitieteellisen liiton planeetan määritelmän, koska se paljasti, että Pluto on geologisesti aktiivinen.

Vuonna 2015 New Horizons saavutti määränpäänsä suoritettuaan painovoima-apuliikkeen Jupiterin ympärillä. Se tarjosi uraauurtavia näkemyksiä Pluton ja sen kuun luonteesta. Tämän jälkeen avaruusalus jatkoi Arrokothia, Kuiperin vyöhykkeen objektia, joka tarjoaa välähdyksen aurinkokuntamme muodostumisen alkuvaiheisiin.

Kun polttoainetta riittää vähintään vuoteen 2030, New Horizonsin odotetaan poistuvan Kuiperin vyöhykkeestä vuoteen 2028 tai 2029 mennessä. Vuoden 2025 jälkeen tutkijat suunnittelevat siirtävänsä avaruusaluksen pidennettyyn matala-aktiiviseen tilaan. Tämä antaa New Horizonsille mahdollisuuden kerätä arvokasta heliofysiikkadataa ainutlaatuisesta näköalapaikastaan ​​avaruuden pimeässä.

NASA Science Mission Directorate:n apulaispäällikkö Nicola Fox korosti tämän tehtävän merkitystä. Hän totesi: "New Horizons -operaatiolla on ainutlaatuinen asema aurinkokunnassamme vastatakseen tärkeisiin kysymyksiin heliosfääristämme ja tarjota poikkeuksellisia mahdollisuuksia monitieteiselle tieteelle NASAlle ja tiedeyhteisölle."

Avaruusaluksen matka Kuiperin vyöhykkeen läpi on lisännyt ymmärrystämme aurinkokunnan uloimmista alueista. NASA jatkaa mahdollisten ehdokkaiden etsimistä tuleville ohilennoille tällä alueella.

New Horizons -tehtävä on osoitus ihmisen uteliaisuudesta ja tieteellisestä tutkimisesta. Se on avannut uusia rajoja ja laajentanut tietoamme kosmisesta naapurustostamme.

Lähteet: NASA

Määritelmät:

Gravitaatioavustus: Tekniikka, jota avaruusalukset käyttävät lisäämään tai vähentämään nopeuttaan ja muuttamaan kiertoradansa käyttämällä taivaankappaleen painovoimakenttää.

Kuiperin vyöhyke: Neptunuksen takana oleva aurinkokunnan alue, joka koostuu pienistä jäisistä esineistä, joiden uskotaan olevan jäänteitä aurinkokunnan varhaisesta muodostumisesta.

Heliofysiikka: Tutkimus Auringosta ja sen vaikutuksista avaruusympäristöön, mukaan lukien aurinkotuulen, magneettikenttien ja kosmisten säteiden väliset vuorovaikutukset.

