NASA järjestää avaruuslaser-esittelyn kansainvälisellä avaruusasemalla

NASA aikoo suorittaa uraauurtavan teknologiaesityksen avaruuslasereista kansainvälisellä avaruusasemalla (ISS). Demonstraatiolla pyritään testaamaan mahdollisuutta käyttää laserteknologiaa teratavujen datan siirtämiseen avaruustieteen ja -tutkimustehtävistä takaisin Maahan. Tämä on NASAn ensimmäinen kaksisuuntainen, päästä päähän laserviestintärele, jonka avulla avaruusvirasto voi integroida laserviestinnän olemassa oleviin avaruusviestintäverkkoihinsa.

Tekniikan esittelyyn kuuluu ISS:n varustaminen moduulilla nimeltä ILLUMA-T (Integrated Laser Communications Relay Demonstration Low Earth Orbit User Modem and Amplifier Terminal). ILLUMA-T-moduuli sisältää teleskoopin ja kaksiakselisen gimbalin, jonka avulla se voi seurata laserkommunikaatioreleiden esittely (LCRD) -satelliittia geosynkronisella kiertoradalla. Optinen moduuli, joka on suunnilleen mikroaaltouunin kokoinen, on osa yksikköä, joka on verrattavissa tavalliseen jääkaappiin.

Demonstraatio sisältää datan lähettämisen ISS:stä LCRD-satelliittiin nopeudella 1.2 Gbps. LCRD-satelliitti välittää tiedot sitten Kalifornian tai Havaijin optisille maa-asemille. Sieltä tiedot välitetään LCRD Mission Operations Centeriin New Mexicoon ja lopuksi välitetään ILLUMA-T:n maaoperaatiotiimille NASAn Goddard Space Flight Centerissä Marylandissa.

Goddardin insinöörit arvioivat tämän päästä-päähän välitysprosessin kautta siirrettyjen tietojen tarkkuuden ja laadun. Demonstroinnin onnistuminen voi johtaa ILLUMA-T:n integroimiseen ISS:ään, mikä lisää merkittävästi kiertävän laboratorion tiedonsiirtokapasiteettia.

Nykyinen viestintä ISS:n kanssa perustuu Tracking and Data Relay Satellite (TDRS) -verkkoon, joka käyttää radiosignaaleja tiedonsiirtoon. Avaruuslaserien käyttö voisi kuitenkin tarjota suurempia tiedonsiirtonopeuksia ja parempia viestintää tulevia avaruustehtäviä varten.

FAQ

1. Mikä on NASAn avaruuslaser-esittelyn tarkoitus kansainvälisellä avaruusasemalla?

NASA pyrkii testaamaan laserteknologian käyttöä suurten tietomäärien siirtämiseen avaruustieteen ja -tutkimustehtävistä takaisin Maahan.

2. Mikä ILLUMA-T on?

ILLUMA-T on lyhenne sanoista Integrated Laser Communications Relay Demonstration Low Earth Orbit User Modem and Amplifier Terminal. Se on kansainväliselle avaruusasemalle asennettu moduuli avaruuslaser-esittelyä varten.

3. Miten tiedonsiirtoprosessi toimii?

ISS:n ILLUMA-T-moduuli lähettää tiedot LCRD (Laser Communications Relay Demonstration) -satelliittiin. LCRD-satelliitti välittää tiedot sitten optisille maa-asemille, jotka lähettävät sen LCRD Mission Operations Centeriin ja lopulta ILLUMA-T:n maaoperaatiotiimille.

4. Mikä on tämän mielenosoituksen merkitys?

Jos ILLUMA-T:n integrointi ISS:ään onnistuu, se voisi merkittävästi lisätä avaruusasemalle ja sieltä pois siirrettävän datan määrää, mikä parantaa viestintäkykyä tulevia avaruustehtäviä varten.

5. Miten laserviestintä on verrattuna olemassa oleviin radiopohjaisiin viestintäjärjestelmiin?

Laserviestinnällä on potentiaalia tarjota suurempia tiedonsiirtonopeuksia ja parannettua viestintää verrattuna radiopohjaisiin järjestelmiin. Se voisi mullistaa avaruusviestinnän ja mahdollistaa nopeamman ja tehokkaamman tiedonsiirron avaruustehtävistä.

(Lähteet: NASA, Space.com)