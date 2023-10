NASA suorittaa "Hot Fire" -testin Artemis Moon-Rocket -moottoreille

NASA suoritti äskettäin "kuuman tuli" -testin osana Artemis-kuun rakettimoottoreiden lopullista sertifiointisarjaa. Avaruusjärjestö aikoo käyttää uudelleen RS-25-avaruussukkulamoottoreita Artemis-ohjelmassaan, jonka tavoitteena on palauttaa astronautit kuuhun.

Lokakuun 17. päivänä alkaneen kuuman tulipalon sarjan tarkoituksena on sertifioida päivitetty RS-25-moottorisarja, jota käytetään Artemis 5 -tehtävässä 2020-luvun lopulla. Neljä RS-25:tä toimii jokaisen Space Launch System (SLS) -raketin ydinvaiheessa, joka on tärkeä osa Artemis-ohjelmaa.

Testin aikana RS-25-moottori, koodinimeltään E0525, ampui onnistuneesti suunnitellun 550 sekunnin ajan (yli yhdeksän minuuttia) NASAn Stennis-avaruuskeskuksessa Mississippissä. Tämä testi kerää tietoa useiden uusien moottorikomponenttien, kuten suuttimen, hydraulisten toimilaitteiden, taipuisten kanavien ja turbopumppujen, suorituskyvystä.

Kuuma tulipalo -sarja koostuu 12 testin sarjasta jokaiselle RS-25-moottorille. Edellinen RS-25-moottori sertifioitiin kesäkuussa sen jälkeen, kun se oli suorittanut oman 12 testisarjansa. Nämä testit auttavat tulevien SLS-tehtävien sertifioinnissa, alkaen Artemis 5:stä.

Artemis-ohjelmalla on useita suunniteltuja tehtäviä, mukaan lukien Artemis 2, joka vie neljä astronauttia Kuun ympäri vuonna 2024. Artemis 3:n tavoitteena on laskeutua astronautit lähelle Kuun etelänapa loppuvuodesta 2025 tai 2026, mikäli SpaceX:n Starship-laskeutumisjärjestelmä on valmis. Lisätehtäviä, kuten Artemis 4, on suunniteltu seuraaville vuosille.

Moottoritestien lisäksi NASAn insinöörit Marshallin avaruuslentokeskuksessa Huntsvillessä, Alabamassa, testaavat vaihtoehtoista tehostinrakennetta tulevia Artemis 8:n jälkeisiä tehtäviä varten. Tehostemoottorit ovat ratkaisevan tärkeitä lisätyöntövoiman tuottamisessa nousun aikana.

SLS-moottoreiden pääurakoitsija on Aerojet Rocketdyne, L3Harris Technologiesin alainen yritys, kun taas Boeing vastaa SLS-rakettien rakentamisesta.

Nämä testit ja sertifioinnit merkitsevät merkittäviä virstanpylväitä NASAn jatkuvissa pyrkimyksissä edistää avaruustutkimusta ja palauttaa astronautit kuuhun.

Lähteet:

