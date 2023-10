CatSat: Mullistava avaruuspohjainen tunnistus ja viestintä

By

Kolmekymmentä vuotta sitten hurja puhelu suklaavanukkaa valmistettaessa sai aikaan idean, joka mullistaisi avaruuspohjaisen havainnoinnin ja viestinnän. Christopher Walker, tuolloin nuori insinööri, havaitsi vääntyneen muovikääreen mahdollisuudet vanukasruukkunsa päällä, kun se suurensi yläpuolella olevan hehkulampun heijastuksen. Tämä konsepti johti lopulta Large Balloon Reflectorin (LBR) kehittämiseen, puhallettavaan laitteeseen, joka luo leveitä kokoelmaaukkoja murto-osalla perinteisten levittävien antennien painosta.

NASAn Innovative Advanced Concepts (NIAC) -ohjelman rahoituksen ansiosta Walkerin visiosta on vihdoin tulossa totta. LBR muuttaa osan täytetystä pallosta paraboliseksi antenniksi aluminoimalla osan sisäpinnasta. NIAC:n ja US Naval Research Laboratoryn rahoittamalla 33 jalkaa (10 metriä) olevalla prototyypillä Walker osoitti LBR:n ominaisuudet, joka ylittää NASAn James Webb -avaruusteleskoopin aukon koon.

LBR-muotoilu ratkaisee perinteisten heijastinantennien haasteet. Se täyttyy kuin rantapallo ja tarjoaa vakaan parabolisen lautasen muodon ilman isoja ja monimutkaisia ​​käyttöönotettavia laitteita. Lisäksi se voidaan taittaa kompaktiksi tilavuudeksi, mikä helpottaa laukaisua ja käyttöönottoa avaruudessa.

Yksi tämän tekniikan merkittävistä sovelluksista on nopea viestintä. CatSat, 6-yksikön CubeSat, jonka Freefall Aerospace on kehittänyt yhteistyössä NASAn, Arizonan yliopiston ja Rincon Research Corporationin kanssa, esittelee puhallettavan antennin ominaisuudet matalalla Maan kiertoradalla. Käyttöönoton jälkeen antenni lähettää teräväpiirtoisia maakuvia takaisin Maahan. Tämä tehtävä, joka on osa NASAn CubeSat Launch Initiative -aloitetta, esittelee potentiaalia tuleville kuu-, planeetta- ja syväavaruustehtäville CubeSatsia käyttämällä.

FAQ:

Mikä on Large Balloon Reflector (LBR)?

LBR on puhallettava laite, joka muuttaa osan täytetystä pallosta paraboliseksi antenniksi. Se luo laajan kokoelman aukkoja, joiden paino on murto-osa perinteisten levittävien antennien painosta.

Miksi LBR on tärkeä?

LBR ratkaisee perinteisten heijastinantennien kohtaamat haasteet, kuten raskaan painon ja monimutkaisen käyttöönoton. Se tarjoaa vakaan parabolisen lautasen muodon ilman suuria laitteistoja, ja se voidaan taittaa pieneen tilavuuteen, mikä helpottaa laukaisua ja käyttöönottoa avaruudessa.

Mikä on CatSat?

CatSat on 6-yksikön CubeSat, joka osoittaa puhallettavan antennin ominaisuudet matalalla Maan kiertoradalla. Se lähettää maapallon teräväpiirtovalokuvia takaisin Maahan ja esittelee potentiaalia tuleville CubeSats-tehtäville.

Kuka kehitti CatSatin ja LBR:n?

CatSatin on kehittänyt Freefall Aerospace yhteistyössä NASAn, Arizonan yliopiston ja Rincon Research Corporationin kanssa. LBR-konseptin edelläkävijä oli Christopher Walker, joka sai rahoitusta NASAn Innovative Advanced Concepts -ohjelmasta ja US Naval Research Laboratorysta.

Miten LBR verrattuna perinteisiin heijastinantenneihin?

LBR tarjoaa kevyen vaihtoehdon perinteisille heijastinantenneille. Sen ilmatäytteinen muotoilu eliminoi isojen ja monimutkaisten käyttöönottomekanismien tarpeen, mikä tekee siitä monipuolisemman ja helpompia ottaa käyttöön avaruudessa.

