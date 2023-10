NASAn Psyche-avaruusalus aloittaa matkan metallipäällysteiseen asteroidiin

By

NASAn Psyche-avaruusalus on käynnistetty kuuden vuoden mittaiselle tehtävälle tutkia harvinaista metallipäällysteistä asteroidia. Tämä on ensimmäinen metallimaailman tutkimus, sillä useimmat asteroidit koostuvat tyypillisesti kivestä tai jäästä. Tutkijat uskovat, että Psyche-niminen asteroidi voisi olla varhaisen planeetan ytimen särkynyt jäännös, joka tarjoaa arvokasta tietoa Maan ja muiden kiviplaneettojen saavuttamattomista keskuksista.

SpaceX laukaisi avaruusaluksen NASAn Kennedyn avaruuskeskuksesta, ja sen on määrä saavuttaa perunan muotoinen asteroidi vuonna 2029. Psyche on suurin yhdeksästä tunnetusta metallirikkaasta asteroidista, joka kiertää pääasteroidivyön ulkoosassa Marsin ja Marsin välillä. Jupiter. Sen löytö vuonna 1852 johti sen nimeen, joka on saanut inspiraationsa kreikkalaisen mytologian kiehtovasta sielunjumalattaresta.

Johtava tutkija Lindy Elkins-Tanton Arizonan osavaltion yliopistosta selitti, että Maan metalliytimen tutkiminen on pitkään ollut ihmisten unelma, mutta se on tällä hetkellä mahdotonta äärimmäisen paineen ja lämpötilan vuoksi. Psyche tarjoaa kuitenkin mahdollisuuden tutkia aurinkokuntamme metalliydintä.

Asteroidin ennustetaan olevan noin 144 mailia leveä ja 173 mailia pitkä, ja sen uskotaan sisältävän runsaasti rautaa, nikkeliä ja muita metalleja sekä mahdollisesti pieniä määriä jalometalleja, kuten kultaa, hopeaa, platinaa tai iridiumia. Avaruusalus kulkee yli 2 miljardia mailia, saavuttaen Psychen ja mahdollisesti kiertäen sitä eri etäisyyksillä ainakin vuoteen 2031 asti.

Tällä tehtävällä on merkittävä tieteellinen arvo, sillä asteroidin uskotaan olevan planeetan rakennuspalikka varhaisesta aurinkokunnasta. Se voi tarjota näkemyksiä elämän syntymisestä Maahan ja tekijöistä, jotka tekevät planeettamme asumiskelpoisen. Lisäksi asteroidin metalliytimen ominaisuuksien ymmärtäminen lisää tietämystämme Maan omasta magneettikentästä, joka suojaa ilmakehämme ja mahdollistaa elämän.

Avaruusalus käyttää aurinkosähkövoimaa ja kokeellista viestintäjärjestelmää suurten tietomäärien lähettämiseen takaisin Maahan, mikä saattaa mullistaa tiedonsiirron syvästä avaruudesta. Viiveistä huolimatta tehtävä on vihdoin käynnissä ja sen odotetaan tarjoavan ennennäkemätöntä tietoa tästä metallimaailmasta.

