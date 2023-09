Suurin asteroidinäyte tähän mennessä: NASAn Osiris-Rex suorittaa tehtävänsä

By

NASAn Osiris-Rex-avaruusalus on määrä toimittaa tähän mennessä suurimman asteroidinäytteen, mikä päättää seitsemän vuoden tehtävän. Sunnuntaina avaruusalus lentää Maan ohi ja pudottaa sieltä ainakin kupillisen Bennun asteroidilta nappaamaa rauniota. Näytekapseli hyppää laskuvarjolla Utahin autiomaahan, kun emolaiva zoomaa pois tutkiakseen toista asteroidia.

Tutkijat odottavat saavansa Bennusta noin puoli kiloa (250 grammaa) kiviä ja pölyä, mikä on huomattavasti enemmän kuin Japanin kahdelta muulta asteroidilta keräämä pieni määrä. Nämä asteroidinäytteet toimivat säilyneinä aikakapseleina ja tarjoavat arvokkaita näkemyksiä aurinkokuntamme muodostumisesta ja elämän alkuperästä maapallolla.

Vuonna 2016 laukaiseva Osiris-Rex saapui Bennulle vuonna 2018 ja vietti kaksi vuotta asteroidin tutkimiseen ennen näytteiden keräämistä. Näytteenoton aikana avaruusalus kohtasi muutamia haasteita, mukaan lukien juuttunut kansi, joka sai osan kerätystä materiaalista valumaan avaruuteen. Siitä huolimatta loput näytteet kiinnitettiin onnistuneesti kapseliin.

Vuonna 1999 löydetyn Bennun uskotaan olevan jäännös suuremmasta asteroidista, joka törmäsi toiseen avaruuskiveen. Se on noin kolmannes mailin leveä, ja se on peitetty mustalla karulla maastolla, joka on täynnä lohkareita. Tutkimalla Bennua läheltä, tiedemiehet toivovat saavansa arvokasta tietoa, joka voisi auttaa kehittämään strategioita asteroidin ohjaamiseksi, jos sen polku uhkaa maapalloa tulevaisuudessa.

Osiris-Rex vapauttaa näytekapselin 63,000 3 mailin etäisyydeltä ja neljä tuntia myöhemmin se laskeutuu Utahin testi- ja harjoitusalueelle. Kapseli, joka on lähes 1.6 jalkaa leveä ja 27,650 jalkaa korkea, laskeutuu XNUMX XNUMX mph:n nopeudella, ennen kuin laskuvarjo hidastaa sitä lempeää laskua varten. Kun kapseli on löydetty, se kuljetetaan NASAn Johnson Space Centeriin Houstoniin analysoitavaksi.

Tämä tehtävä on NASAn kolmas näytteen paluu syvästä avaruudesta, ja aikaisemmilla tehtävillä kerättiin aurinkotuulen hiukkasia, komeettapölyä ja mikroskooppisia rakeita asteroideista. Virasto aikoo paljastaa Bennu-näytteen sisällön julkisesti 11. lokakuuta. Tänä syksynä NASA käynnistää myös kaksi muuta asteroidilentoa, mikä edistää edelleen ymmärrystämme näistä taivaankappaleista ja niiden merkityksestä aurinkokuntamme tutkimuksessa.

