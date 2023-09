NASAn Osiris-Rex-avaruusalus toimittaa tähän mennessä suurimman näytteen asteroidista

Seitsemän vuoden etsintä on jännittävä päätös, NASAn Osiris-Rex-avaruusaluksen on määrä lentää Maan ohi sunnuntaina ja pudottaa sieltä näytekapseli, joka sisältää ainakin kupillisen Bennusta kerättyä romua. Tämä on suurin näyte, joka on koskaan otettu asteroidista, ja tutkijat odottavat saavansa noin 250 grammaa kiviä ja pölyä. Tämä on huomattavasti enemmän kuin Japanin kahdelta muulta asteroidilta takaisin tuoma määrä.

Vuonna 1999 löydetyn asteroidin Bennu uskotaan olevan jäännös suuremmasta asteroidista, joka törmäsi toiseen avaruuskiveen. Se on noin kolmasosa mailia leveä, ja sen musta, karu pinta on täynnä lohkareita. Tutkijat uskovat, että Bennu sisältää varhaisen aurinkokunnan jäänteitä, mikä tarjoaa arvokasta tietoa Maan ja itse elämän alkuperästä.

Osiris-Rex aloitti tehtävänsä vuonna 2016 ja saapui Bennuun vuonna 2018. Tutkittuaan asteroidia huolellisesti kahden vuoden ajan, avaruusalus kosketti hetken sen pintaa ja imesi pölyä ja kiviä tyhjiön avulla. Näytekerääjän kansi kuitenkin juuttui jumiin, mikä aiheutti joidenkin kivien katoamisen avaruuteen. Näytekapselin materiaalin tarkka määrä tiedetään vasta sen avaamisen jälkeen.

Näytekapseli vapautetaan Osiris-Rexistä neljä tuntia ennen kuin sen on määrä laskeutua Utahin autiomaassa. Laskuvarjoavusteisen laskeutumisen jälkeen kapseli viedään puhtaaseen laboratorioon NASAn Johnson Space Centerissä Houstonissa ristikontaminaation välttämiseksi. Näytteitä käsitellään erittäin huolellisesti erityisissä puhdastiloissa kontaminoitumisen estämiseksi. NASA aikoo paljastaa julkisesti näytteen sisällön 11. lokakuuta.

Tämä tehtävä on osa sitä, mitä NASA kutsuu "Asteroid Autumniksi", jossa tapahtuu useita asteroideihin liittyviä virstanpylväitä. Näitä ovat metalliasteroidia tutkivan Psyche-avaruusaluksen laukaisu 5. lokakuuta ja Lucy-avaruusaluksen kohtaaminen asteroidin kanssa pääasteroidivyöhykkeellä 1. marraskuuta. Nämä tehtävät auttavat ymmärtämään asteroideja ja varhainen aurinkokunta.

Tämä on NASAn kolmas näytepalautuslento syvästä avaruudesta, ja aikaisemmilla lennoilla kerättiin aurinkotuulen hiukkasia ja komeettopölyä. Japani on myös onnistuneesti palauttanut näytteitä asteroidista vuonna 2010. Nämä näytteet toimivat aikakapseleina aurinkokuntamme alkuajoilta ja tarjoavat arvokkaita näkemyksiä kosmisesta alkuperästämme.

