Aurinkomyrskyhälytys: Voimakkaan aurinkomyrskyn mahdollisuus

Äskettäinen aurinkomyrsky, joka tapahtui lokakuun 18. päivänä, antoi meille välähdyksen upeista revontuleista, jotka voidaan nähdä, kun maapalloon vaikuttaa koronaalisen massapurkaus (CME). Nyt on kuitenkin mahdollista, että paljon intensiivisempi CME voisi olla matkalla suoraan Maahan, mikä saattaa aiheuttaa voimakkaan aurinkomyrskytapahtuman joko tänään tai huomenna.

Nämä tiedot ovat peräisin NASAn Solar and Heliospheric Observatorylta, ja sen on analysoinut avaruussääfyysikko tohtori Tamitha Skov. Skov jakoi yksityiskohtaisen viiden päivän ennusteen aurinkomyrskyistä tälle viikolle, mikä viittaa peräkkäisten myrskyjen mahdollisuuteen.

Tohtori Skovin mukaan suuren aurinkomyrskyn todennäköisyys on tänään 65 prosentin todennäköisyys ja pieni myrsky, joka voi tuottaa revontulia, on suuri mahdollisuus. Huomenna on 50 prosentin todennäköisyys kokevan aurinkomyrskyn, joka voi saavuttaa G2-luokan ja mahdollisesti vaikuttaa pieniin satelliitteihin, matkapuhelinverkkoihin ja herkkään elektroniikkaan maan päällä.

On tärkeää huomata, että riski keskipitkillä leveysasteilla on suhteellisen pienempi, 30 prosentin todennäköisyys pienille myrskyille tänään ja 15 prosentin mahdollisuus huomenna. Varotoimia on kuitenkin ryhdyttävä elektronisten laitteiden turvallisuuden varmistamiseksi.

NASAn Solar and Heliospheric Observatory (SOHO) on satelliitti, joka tutkii aurinkoa ja sen vaikutuksia aurinkokuntaan. 12 tieteellisellä instrumentilla varustettu SOHO ottaa kuvia auringon koronasta, mittaa sen magneettikenttiä ja nopeutta sekä tarkkailee heikkoa koronaa sen ympärillä.

Jatkaessamme näiden aurinkomyrskyjen seurantaa, on erittäin tärkeää pysyä ajan tasalla viimeisimmistä ennusteista ja ryhtyä tarvittaviin varotoimiin, jos asut alueella, johon voimakas auringon aktiivisuus saattaa vaikuttaa.

