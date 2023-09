New Study toteaa, että koirat voivat auttaa vähentämään lasten stressiä

By

Philadelphian lastensairaalan tutkijoiden äskettäinen tutkimus on osoittanut, että koiran omistamisesta voi olla merkittäviä etuja lasten stressin vähentämisessä. Tutkimuksessa, johon osallistui 643 7–12-vuotiasta lasta, havaittiin, että lapset, joilla oli lemmikkikoira, kokivat vähemmän stressiä kuin ne, joilla ei ollut koiraa.

Tutkijat mittasivat stressitasoja käyttämällä yleisesti käytettyä mittaria nimeltä Perceived Stress Scale (PSS), joka arvioi, missä määrin yksilöt kokevat elämänsä stressaavana. Tulokset osoittivat, että koiran omistavilla lapsilla oli huomattavasti alhaisemmat PSS-pisteet, mikä osoitti alhaisempaa koettua stressiä verrattuna lapsiin, joilla ei ollut koiraa.

Asiantuntijat uskovat, että koiran läsnäolo voi tarjota lapsille mukavuuden ja kumppanuuden tunteen, mikä johtaa stressitason laskuun. Koirat tunnetaan kyvystään tarjota emotionaalista tukea, ja aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että vuorovaikutus eläinten kanssa voi lisätä oksitosiinin, rentoutumisen ja hyvinvoinnin tunteisiin liittyvän hormonin, tasoa.

Lisäksi koiran omistaminen voi myös edistää fyysistä aktiivisuutta ja sosiaalista vuorovaikutusta, mikä voi entisestään vähentää lasten stressiä. Koiran hoitoon kuuluu säännöllisiä kävely- ja leikkihetkiä, jotka voivat tarjota lapsille mahdollisuuden harrastaa liikuntaa ja viettää aikaa ulkona. Lisäksi koirat voivat toimia keskustelun aloittajana ja helpottaa sosiaalista vuorovaikutusta, mikä on tärkeää yleisen hyvinvoinnin kannalta.

Vaikka lisätutkimusta tarvitaan täysin ymmärtämään mekanismeja koirien stressiä vähentävien vaikutusten takana lapsiin, nämä havainnot korostavat lemmikkieläinten omistamisen mahdollisia etuja nuorten mielenterveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Jos sinulla on lapsi, joka kokee suurta stressiä, koiran hankkimisen harkitseminen voi olla tutkimisen arvoinen vaihtoehto.

