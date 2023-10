Ainutlaatuinen näkymä rengasmaisesta pimennystä, jota Eclipse-Gazers todistaa

By

Viime viikonloppuna Yhdysvaltain pimennys-katsojat saivat nähdä rengasmaisen pimennyksen, jossa Kuu on linjassa Auringon kanssa luoden lumoavan tulirenkaan. Toisin kuin täydelliset auringonpimennykset, jotka upottavat ympäristön pimeyteen, rengasmaiset pimennykset tarjoavat katsojilleen erilaisen kokemuksen.

Rengasmainen pimennys tapahtuu, kun Kuu on täsmälleen linjassa Auringon kanssa, samanlainen kuin täydellinen auringonpimennys. Kuu on kuitenkin kaukaisimmalla etäisyydellä Maasta rengasmaisen pimennyksen aikana, joka tunnetaan nimellä apogee. Seurauksena on, että Kuu ei peitä Aurinkoa kokonaan, jolloin jäljelle jää näkyvä ulkoraaja, joka muodostaa punertavan oranssin tulirenkaan.

Pimennysharrastajat nauttivat spektaakkelista maasta, mutta NASAn Deep Space Climate Observatory (DSCOVR) -tehtävä vangitsi tapahtuman Maan kiertoradalta. DSCOVR-satelliitin Earth Polychromatic Imaging Camera (EPIC) paljasti laajan varjon, kun se matkusti Yhdysvaltojen halki Oregonista Texasiin.

Keskilinjan ulkopuolella tarkkailijat näkivät vain osittaisen pimennyksen, kun taas keskilinjalla olleet ihastelivat Kuuta ympäröivää kultaista rengasta. Pimeyden kesto ja taso vaihtelivat tarkkailijoiden sijainnin mukaan.

Pimennysharrastajat voivat odottaa lisää taivaallisia tapahtumia lähitulevaisuudessa. Kuunpimennys on määrä tapahtua lokakuun 28. päivänä, ja se näkyy osissa Eurooppaa, Aasiaa, Afrikkaa ja Australiaa. Ensi vuonna, huhtikuun 8. päivänä, toinen merkittävä auringonpimennys kiehtoo katsojia Meksikosta Koillis-Kanadaan ja tarjoaa satelliiteille uuden mahdollisuuden vangita Auringon ja Kuun kiehtovaa vuorovaikutusta.

Lähteet: Universe Today