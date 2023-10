NASA julkaisi yksityiskohtaisia ​​kuvia Jupiterin Kuu Iosta ja löytää uuden ominaisuuden Jupiterin ilmakehästä

By

NASA on julkaissut yksityiskohtaisia ​​kuvia Iosta, yhdestä Jupiterin noin 90 kuusta, jonka Juno-luotain on vanginnut äskettäisen ohilennon aikana. Io tunnetaan aurinkokunnan vulkaanisesti aktiivisimpana maailmana, jonka pintaa peittää satoja tulivuoria. Näitä tulivuorenpurkauksia voidaan tarkkailla maasta suurten kaukoputkien avulla, ja kuun pinnalla on jopa sulan silikaattilaavan järviä.

Juno-luotaimen kuvat esittelevät Ion pyörteistä pintaa korostettuina suurilla sulan punaisilla laikkuilla. Io kokee painovoiman vetovoiman Jupiterin ja sen kahden muun kuun, Europan ja Ganymeden, välillä, mikä johtaa jatkuvaan venytykseen ja puristamiseen. Näiden toimien uskotaan liittyvän useiden tulivuorten toistuviin purkauksiin. Joulukuussa Juno palaa tarkkailemaan Ioa lähemmäs, vain 1,500 XNUMX kilometrin etäisyydeltä sen pinnan yläpuolella.

Ion kuvien lisäksi NASA on tehnyt uraauurtavan löydön Jupiterin ilmakehästä. James Webb -teleskoopin NIRCamin tietoja hyödyntäen tutkijat tunnistivat nopean suihkuvirran, joka ulottui yli 4,800 515 kilometriä juuri Jupiterin päiväntasaajan yläpuolella. Tämä suihkuvirta kulkee vaikuttavalla nopeudella 5 kilometriä tunnissa, mikä on kaksinkertainen luokan XNUMX hurrikaanin jatkuvaan tuuleen verrattuna maan päällä. Tämä planeetan alemmassa stratosfäärissä sijaitseva löytö valaisee Jupiterin ilmakehän myrskyisää luonnetta.

Jupiterin kuvat näyttävät erilaisilta kuin tutut tummanoranssin ja kerman sävyt. Nämä kuvat otettiin NIRCam- ja Mid-InfraRed Instrument -laitteella, ja ne taltioivat infrapuna-aallonpituuksia välillä 0.6 - 28 mikronia. Estämällä kirkkaamman kohteen valon tähtitieteilijät pystyivät vangitsemaan himmeämpiä kohteita sen ympäriltä. Jokainen kuva otettiin käyttämällä eri suodattimia eri aallonpituuksien kaappaamiseksi, ja näiden kuvien kerrokset yhdistettiin lopullisen värillisen kuvan luomiseksi.

Näissä kuvissa kirkkaan valkoiset täplät ja juovat edustavat tiivistyneiden konvektiivisten myrskyjen korkeita pilvihuippuja, kun taas punaiset osat kuvaavat revontulia, jotka ulottuvat planeetan pohjois- ja etelänavan yläpuolelle.

Lähteet:

- NASA (lähdeartikkeli)

– Baskimaan yliopisto Bilbaossa, Espanjassa (Ricardo Hueso, pääkirjoittaja löydöistä)