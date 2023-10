Jupiterin pilvet paljastavat kuvien maailman

By

NASA ei koskaan jätä meitä hämmästyttäviksi upeilla avaruuslöydöillä, eikä tällä kertaa ole toisin. Juuri Halloweenin aikaan avaruusvirasto jakoi kuvan Jupiterin pilvistä ja myrskyistä, jotka näyttävät aavemaisesti kasvoilta. Mutta älä mene lankaan, se ei itse asiassa ole kasvot, jotka tuijottavat meitä takaisin aurinkokuntamme suurimmalta planeetalta.

Juno-avaruusaluksen JunoCam vangitsi kuvan, jonka Vladimir Tarasov käsitteli julkisesti saatavilla olevien tietojen avulla. Syyskuun 7. päivänä otettu avaruusalus oli noin 4,800 XNUMX mailin päässä Jupiterin pilvistä. Tästä kuvasta tekee erityisen mielenkiintoisen, että se esittelee Jupiterin napa-alueita, jotka ovat Junon tehtävän ainutlaatuinen painopiste.

Kasvojen kaltainen ulkonäkö on seurausta pareidoliasta, kiehtovasta ilmiöstä, jossa aivomme tunnistavat kuvioita ja kasvoja satunnaisissa esineissä tai muodoissa. Se ei eroa koiran tai kissan näkemisestä pilvissä aurinkoisena päivänä. Tämä tietty kuva muistuttaa kuitenkin hämmästyttävän hahmoa "The Twilight Zone" -sarjan klassisesta jaksosta.

Mutta odota, siellä on enemmän! Juno-tehtävä on ollut kiehtovien kuvien aarreaitta, ja yllätyksiä saattaa odottaa lisää. NASAn sitoutumisen ansiosta julkiseen tavoittamiseen JunoCam-kamera on omistettu kansalaistieteelle, minkä ansiosta yleisö voi käsitellä näitä uskomattomia kuvia eri tekniikoilla.

Jos olet utelias tutkimaan näitä kiehtovia kuvia tarkemmin, löydät ne NASAn verkkosivustolta Juno-operaation tietojen kanssa. Vaikka et havaitsekaan enää kasvoja, Jupiterin pilvien ja myrskyjen pelkkä kauneus ja monimutkaisuus ovat enemmän kuin ihmettelyn arvoisia.

FAQ:

K: Mitä NASAn kuva näyttää?

V: NASAn kuvassa Jupiterilla on kasvoja muistuttavia pilviä ja myrskyjä.

K: Mikä on pareidolia?

V: Pareidolia on tieteellinen termi, joka kuvaa aivojen taipumusta tunnistaa kasvot ja kuviot satunnaisissa esineissä tai muodoissa.

K: Voinko löytää lisää kuvia Juno-tehtävästä?

V: Kyllä, voit löytää lisää kuvia ja dataa Juno-tehtävästä NASAn verkkosivuilta osana heidän kansalaistiedeohjelmaa.