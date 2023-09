NASAn avaruusalus toimittaa tähän mennessä suurimman asteroidinäytteen

NASAn OSIRIS-REx-avaruusalus toimittaa suurimman asteroidista koskaan kerätyn näytteen Maahan sunnuntaina. Seitsemän vuoden operaation jälkeen avaruusalus pudottaa pois ainakin kupillisen raunioista, jotka se nappasi Bennusta. Tämän näytteen odotetaan painavan noin 250 grammaa (0.5 naulaa) kiviä ja pölyä, mikä on huomattavasti enemmän kuin Japanin kahdelta muulta asteroidilta tuoma teelusikallinen.

Tämä toimitus on merkittävä virstanpylväs avaruustutkimuksessa, koska mikään muu maa ei ole onnistunut noutamaan asteroidien palasia. Nämä varhaisen aurinkokunnan säilyneet aikakapselit sisältävät arvokasta tietoa Maan ja elämän alkuperästä. Näitä asteroidinäytteitä tutkimalla tutkijat pyrkivät saamaan käsitystä prosesseista, jotka johtivat planeettamme muodostumiseen.

OSIRIS-REx-avaruusalus aloitti miljardin dollarin tehtävänsä vuonna 1 ja saavutti Bennun vuonna 2016. Se lensi kaksi vuotta asteroidin ympäri etsiessään parasta paikkaa näytteiden keräämiseen. Vuonna 2018 avaruusalus kosketti onnistuneesti Bennun pintaa ja käytti imuria pölyn ja kivien imemiseen. Osa materiaalista karkasi avaruuteen juuttuneen kannen takia, mutta loput näytteet kiinnitettiin kapseliin.

Vuonna 1999 löydetty Bennu on noin puoli kilometriä leveä ja sen uskotaan olevan paljon suuremman asteroidin jäännös. Sen karu musta pinta on lohkareiden peitossa, ja tutkijat uskovat, että siinä on jäänteitä aurinkokunnan muodostumisesta 4.5 miljardia vuotta sitten. Se on myös mahdollinen uhka maapallolle, koska se saattaa tulla tarpeeksi lähelle törmätäkseen planeettamme kanssa vuonna 2182. Bennun tutkimus auttaa ymmärtämään mahdollisia menetelmiä tällaisten asteroidien ohjaamiseksi tarvittaessa.

Saapuessaan näytekapseli vapautetaan OSIRIS-REx-avaruusaluksesta ja laskuvarjolla Utahin autiomaahan. Sitten se kuljetetaan NASAn Johnson Space Centeriin Houstoniin analysoitavaksi. Näytteitä käsitellään tiukkojen protokollien mukaisesti kontaminaation välttämiseksi, ja niitä tutkitaan keskuksen erillisessä laboratoriossa.

OSIRIS-REx-tehtävän lisäksi NASAlla on käynnissä kaksi muuta asteroidilentoa. Nämä tehtävät, Psyche ja Lucy, auttavat ymmärtämään asteroidien muodostumista ja koostumusta. NASA:n kyky hakea ja tutkia näitä arvokkaita asteroidinäytteitä antaa meille mahdollisuuden selvittää aurinkokuntamme mysteerit ja elämän alkuperä maapallolla.

(Lähteet: NASA, ABC News)