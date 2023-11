Mahdollisesti tuhoava asteroidi lähestyy maata: 2007 FT3

NASAn tutkijat ovat äskettäin tunnistaneet 2007 FT3 -nimisen asteroidin, joka saattaa lähitulevaisuudessa muodostaa uhan maapallolle. Vaikka tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun NASA on löytänyt tällaisen kohteen, se korostaa jatkuvaa valppautta, jota vaaditaan lähellä maapalloa olevien asteroidien (NEA) ja maapallon komeettojen (NEC) jäljittämisessä, jotka voivat aiheuttaa merkittäviä vahinkoja, jos niitä ei valvota.

2007 FT3 havaittiin alun perin vuonna 2007, mutta valitettavasti tähtitieteilijät menettivät sen liikeradan pian sen jälkeen. Vain 1.2 päivän havaintokaarella kohdistetuilla havainnoilla asteroidia ei saatu talteen, ja se on pysynyt toistaiseksi näkymätön. Vuoden 2007 FT3:n mahdollinen uudelleen ilmaantuminen on herättänyt huolta sen vaikutuksista Maahan.

NASAn mukaan vuoden 2007 FT3:lla on noin 0.0000087 prosentin (tai 1/11.5 miljoonasta) mahdollisuus iskeä Maahan lokakuussa 2024. Maaliskuussa 2024 on myös erillinen törmäysmahdollisuus, jonka todennäköisyys on 0.0000096 prosenttia (tai 1/10). miljoonaa). Kummassakin skenaariossa asteroidi voisi vapauttaa energiaa, joka vastaa 2.6 miljardin tonnin TNT:n räjäyttämistä.

Vaikka molemmat mahdolliset vaikutukset johtaisivat merkittäviin alueellisiin tuhoihin, vahinkojen taso ei olisi maailmanlaajuisesti katastrofaalinen. NASA ennustaa, että 2007 FT3 iskee todennäköisimmin 5. lokakuuta 2024, mutta on myös muita lähestyviä asteroideja, kuten 29075 (1950 DA), jotka voivat mahdollisesti aiheuttaa samanlaisia ​​tuhoja.

On tärkeää huomata, että NASAn Center for Near Earth Object Studies (CNEOS) seuraa jatkuvasti tunnettuja NEA:ita ja tarkkailee niiden lentoratoja. Tällä jatkuvalla ponnistelulla pyritään tunnistamaan mahdolliset uhat ja suunnittelemaan sopivia menetelmiä katastrofaalisten törmäysten välttämiseksi. Vaikka todennäköisyys, että asteroidi törmää Maahan, on edelleen pieni, tiedemiehet ovat edelleen valppaina pyrkiessään ymmärtämään näitä taivaankappaleita ja suojelemaan planeettamme.

FAQ:

K: Onko suuri mahdollisuus, että asteroidi 2007 FT3 törmää Maahan vuonna 2024?

V: NASA arvioi todennäköisyyden olevan noin 0.0000087 prosenttia tai 1:11.5 miljoonaa.

K: Mitkä olisivat mahdolliset seuraukset, jos 2007 FT3 osuisi Maahan?

V: Asteroidi pystyy vapauttamaan energiaa, joka vastaa 2.6 miljardin tonnin TNT:n räjäyttämistä, mikä johtaa alueelliseen tuhoon, mutta ei globaaliin katastrofiin.

K: Onko muita asteroideja, jotka tällä hetkellä uhkaavat?

V: Kyllä, yksi tällainen asteroidi on 29075 (1950 DA), ja todennäköisyys osua Maahan 0.0029. maaliskuuta 1 on 34,500 prosenttia eli 16:2880 XNUMX.

K: Miten NASA suhtautuu tähän mahdolliseen uhkaan?

V: NASAn Center for Near Earth Object Studies (CNEOS) tarkkailee tiiviisti tunnettuja maapallon lähellä olevia asteroideja ja komeettoja, seuraa niiden lentorataa ja kehittää strategioita katastrofaalisten törmäysten estämiseksi.