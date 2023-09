Uusi löytö ehdottaa mahdollista vesivaltamerta kaukaisella planeetalla

Yhteenveto:

Tutkijat ovat tehneet jännittävän uuden löydön, joka vihjaa vesivaltameren olemassaoloon K2-18 b:llä, massiivisella eksoplaneetalla, joka sijaitsee monien valovuosien päässä Maasta. Vaikka on edelleen epävarmaa, pystyykö tämä valtameri elämään, löytö on avannut kiehtovia mahdollisuuksia aurinkokuntamme ulkopuolisille asumiskelpoisille maailmoille. Löytön tekivät Cambridgen yliopiston tähtitieteilijät, jotka analysoivat NASAn James Webb -avaruusteleskoopin tietoja. He havaitsivat metaanin ja hiilidioksidin läsnäolon planeetan ilmakehässä, mikä viittaa valtameren peittämän pinnan todennäköisyyteen vetyrikkaan ilmakehän alla. Tutkijat havaitsivat myös heikomman signaalin, joka voisi viitata dimetyylisulfidin, maan elämän tuottaman molekyylin, esiintymiseen. Tämän havainnon vahvistamiseksi tarvitaan kuitenkin lisähavaintoja. Tiimi selvensi, että K2-18 b:n suuri koko ja lämpötila voivat tehdä siitä asumiskelpoisen, ja siinä voi olla korkeapaineisen jään vaippa ja valtameri, joka on liian kuuma. Näistä varoituksista huolimatta löytö korostaa erilaisten asumisympäristöjen huomioimisen tärkeyttä maan ulkopuolisen elämän etsinnässä.

Määritelmät:

– Eksoplaneetta: planeetta, joka kiertää tähteä aurinkokuntamme ulkopuolella.

– Metaani: Kemiallinen yhdiste, joka koostuu yhdestä hiiliatomista ja neljästä vetyatomista.

– Hiilidioksidi: väritön kaasu, joka koostuu yhdestä hiiliatomista ja kahdesta happiatomista.

– Dimetyylisulfidi: kasviplanktonin meriympäristössä säteilemä molekyyli, joka mahdollisesti liittyy biologiseen toimintaan.

Lähteet: Cambridgen yliopisto, NASA

Tutkijat ovat tehneet uuden löydön, joka vihjaa mahdolliseen vesivaltamereen K2-18 b -nimisellä massiivisella eksoplaneetalla, joka sijaitsee monien valovuosien päässä Maasta. Tämä havainto tehtiin tutkittuaan NASAn James Webb -avaruusteleskoopin tietoja, jotka tarkkailivat planeettaa Leijonan tähdistössä. Tutkijat havaitsivat metaanin ja hiilidioksidin läsnäolon K2-18 b:n ilmakehässä, mikä viittaa valtameren peittämän pinnan olemassaoloon vetyrikkaan ilmakehän alla. Löytö ei kuitenkaan takaa planeetan elinkelpoisuutta.

Tutkijat havaitsivat myös heikomman signaalin, joka voisi mahdollisesti viitata dimetyylisulfidin, molekyylin, jota vain elämä tuottaa maapallolla, läsnäolon. Tämä havainto on kuitenkin vielä vahvistamatta, ja lisähavaintoja tehdään Webb-teleskoopin avulla. Planeetan suuri koko ja korkea lämpötila tekevät siitä epätodennäköisen asumiskelpoisen, sillä sen sisällä saattaa olla korkeapaineisen jään vaippa ja liian kuuma valtameren pinta.

Vaikka aiempia todisteita vesihöyrystä on löydetty muilta eksoplaneetoilta, tämä löytö tarjoaa arvokkaita näkemyksiä aurinkokuntamme ulkopuolella olevista planeetoista. Tähtitieteilijät uskovat, että K2-18 b voisi olla "Hycean" eksoplaneetta, valtamerimaailma, jossa voi olla elämää. Nämä havainnot korostavat tarvetta harkita erilaisia ​​asumiskelpoisia ympäristöjä etsiessään maan ulkopuolista elämää.

Lähteet:

– Cambridgen yliopisto

– NASA