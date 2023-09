NASA ilmoittaa jännittävästä löydöstä potentiaalisesta vesimerestä ja elämän merkkejä eksoplaneetalla

By

NASAn tutkijat ovat tehneet kiehtovan löydön käyttämällä James Webb -teleskooppia, joka katselee 120 valovuoden päähän Maasta Leijonan tähdistössä. He ovat löytäneet mahdollisen harvinaisen veden valtameren jättimäiseltä eksoplaneetalta, joka tunnetaan nimellä K2-18 b. Tätä eksoplaneetta, joka on lähes yhdeksän kertaa Maan massa, on se, mitä tiedemiehet kutsuvat hycean-maailmaksi, mikä tarkoittaa, että sillä voi olla vetyä sisältävä ilmakehä ja veden valtameren peittämä pinta.

NASAn havainnot planeetan ilmakehästä ovat antaneet todisteita valtamerimaailman mahdollisuudesta. Metaanin ja hiilidioksidin runsaus sekä ammoniakin puute viittaavat siihen, että K2-18 b:n vetypitoisen ilmakehän alla saattaa olla vesivaltameri.

Vielä merkittävämmässä löydössä on vihjattu dimetyylisulfidiksi (DMS) kutsutun molekyylin olemassaoloon, jota maapallolla tuottaa vain elämä. Lisätutkimuksia tarvitaan kuitenkin DMS:n läsnäolon ja sen merkityksen vahvistamiseksi suhteessa eksoplaneetan mahdolliseen elämään.

Vaikka tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun muilta planeetoilta on löydetty merkkejä vedestä, tiedemiehet ovat edelleen innoissaan tästä löydöstä. On tärkeää ottaa huomioon monipuoliset asumisympäristöt, kun etsit elämää muualta, kuten tämä löytö korostaa. Suuremmat hycean-maailmat, kuten K2-18 b, ovat huomattavasti edullisempia ilmakehän havainnoille kuin pienemmät kiviplaneetat.

Tämä eksoplaneetta sijaitsee viileän kääpiötähden K2-18 asuttavalla vyöhykkeellä, ja sen pinnalla voi olla nestemäistä vettä. Sen valtameriolosuhteet voivat kuitenkin olla liian kuumat elämään. Eksoplaneetan sisäosissa on todennäköisesti Neptunuksen kaltainen korkeapaineinen jäävaippa, jossa on ohuempi vetyrikas ilmakehä.

Tämän potentiaalisen vesivaltameren ja elämänmerkkien löytäminen K2-18 b:llä mahdollisti James Webb -teleskoopin edistyneen teknologian ansiosta. Se tarjosi yksityiskohtaisemman analyysin verrattuna aikaisempiin kaukoputkiin, jolloin tutkijat pystyivät tutkimaan murto-osaa tähden valosta sen kulkiessa eksoplaneetan ilmakehän läpi.

Tämä jännittävä löytö lisää James Webb -teleskoopin merkittäviä saavutuksia. Teleskooppi on tarjonnut ennennäkemättömiä näkemyksiä maailmankaikkeuden alkuperästä ja tuottanut korkearesoluutioisia kuvia kaukaisista maailmoista ja niitä ympäröivistä rakenteista.