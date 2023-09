NASAn Perseverance Rover tuottaa onnistuneesti happea Marsissa

By

NASAn Perseverance-mönkijä on saavuttanut tehtävänsä luoda happea Marsiin käyttämällä koetta nimeltä Mars Oxygen In-Situ Resource Utilisation Experiment (MOXIE). Tämä onnistunut esittely voisi tasoittaa tietä tuleville astronauteille kestävälle hengitettävän ilman lähteelle ja jopa tuottaa rakettipolttoainetta paluumatkaa varten Maahan.

Yksi Marsin astronautien kohtaamista haasteista on hengittävän ilman puute. Toisin kuin maapallolla, jonka ilmakehässä on noin 21 prosenttia happea, Marsissa on alle yksi prosentti happea ja se koostuu enimmäkseen hiilidioksidista. Perseverance Roverin mikroaaltokokoinen MOXIE käyttää elektrolyysilaitetta hapen poistamiseen Marsin ilmakehästä pilkkomalla hiilidioksidihiukkasia. Tämä johtaa puhtaan hapen ja jätetuotteiden, kuten hiilimonoksidin, tuotantoon.

Siitä lähtien, kun kulkija laskeutui Marsin Jezero-kraateriin vuonna 2021, MOXIE on tehnyt ajoittain kokeita, ja viimeinen ajo saatiin päätökseen viime kuussa. Se pystyi tuottamaan happea nopeudella noin 12 grammaa tunnissa ja keräämään yhteensä 122 grammaa. Tämä määrä, joka vastaa sitä, mitä pieni koira hengittää 10 tunnissa, ylitti tutkijoiden alkuperäiset odotukset ja sen puhtaus oli vähintään 98 prosenttia.

MOXIE:n tuottama happi ei ainoastaan ​​tarjoa potentiaalia hengitettävälle ilmalle, vaan se voi myös olla tärkeä ainesosa rakettipolttoaineen tuotannossa. Ilman tätä polttoainetta astronautit jäisivät Marsiin tai olisivat riippuvaisia ​​maasta tuleviin toimitustehtäviin. NASA arvioi, että tulevat astronautit tarvitsevat noin 25-30 tonnia happea tuottaakseen tarvittavan polttoaineen paluumatkaa varten.

NASAn menestys MOXIE:n kanssa osoittaa, että Marsin ilmakehästä voidaan ottaa happea, ja korostaa muiden planeettojen resursseja hyödyntävien teknologioiden kehittämisen tärkeyttä. Pitkän aikavälin Kuun läsnäolon luominen, kuun talouden rakentaminen ja lopulta ihmisen tutkimuskampanjan käynnistäminen Marsiin riippuvat tällaisten teknologioiden kehittämisestä ja testaamisesta.

Tämä Perseverance-mönkijän saavutus on merkittävä virstanpylväs ihmiskunnan pyrkimyksissä avaruustutkimukseen ja kolonisaatioon. Koska Marsissa on mahdollisuus tuottaa happea ja rakettipolttoainetta, unelma ihmisen pysyvästä läsnäolosta aurinkokunnassa on lähempänä todellisuutta.

Lähteet:

– NASAn Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere)

– NASAn apulaishallinnoija Pam Melroy