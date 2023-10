NASAn Perseverance Rover tallentaa upeita kuvia Marsin pölypaholaista

By

NASA Perseverance-mönkijä etsii jatkuvasti merkkejä menneestä elämästä Marsissa, ja hän otti äskettäin kuvamateriaalia jättimäisestä Marsin pyörteestä. Auton kokoinen rover havaitsi pölypaholaisen, joka nousi noin 1.2 mailin (2 kilometrin) korkeuteen. Vaikka pölypaholaiset ovat yleinen esiintyminen Marsissa, tämä nimenomainen on huomionarvoinen kokonsa vuoksi, jonka halkaisija on noin 200 jalkaa.

Perseverance-mönkijä tutkii parhaillaan Marsin Jezeron kraatteria, paikkaa, jossa aikoinaan sijaitsi kukoistava joen suistoalue. Nykyään Mars on kuiva planeetta, 1,000 kertaa kuivempi kuin maan kuivin aavikko, ja siellä on runsaasti punaista pölyä, joka voidaan ajaa ilmakehään. Rover lähestyy nyt aluetta, jolla tutkijat spekuloivat, että siellä oli järvi noin 3 miljardia vuotta sitten. Muinaiselle rantaviivalle jäljelle jääneet mineraalit voisivat mahdollisesti säilyttää todisteita muinaisesta elämästä, jos sitä on koskaan ollut olemassa.

NASA on innoissaan tulevista löydöistä, jotka Perseverance-mönkijä saattaa paljastaa. Roverin viimeinen lähestymistapa johtaa sen kallioyksikköön, jolla oli ratkaiseva rooli Jezero-kraatterin valinnassa laskeutumispaikaksi tutkimusta varten. Mars 2020 -tutkijat ovat odottavaisia, kun he lähestyvät tätä merkittävää paikkaa.

Vaikka Mars on tällä hetkellä NASAn tutkimuksen pääpaino, avaruusvirastolla on suunnitelmia myös tutkia muita maailmoja, joissa saattaa olla elämän olemassaololle sopivia olosuhteita. Näihin kohteisiin kuuluvat kuut, kuten Enceladus, joka kiertää Saturnusta, ja Europa, joka kiertää Jupiteria. Tiedemiehet löysivät äskettäin elämälle välttämättömän elementin Euroopasta, mikä teki siitä kiehtovan kohteen jatkotutkimukselle.

Meneillään olevilla tehtävillä, kuten Perseverance, NASA jatkaa universumin ymmärryksemme rajojen työntämistä ja etsii merkkejä maan ulkopuolisesta elämästä.

Lähteet:

– NASA