Maata lähellä olevien asteroidien riski: NASA:n planeettapuolustustoimet

NASAn Planetary Defense -divisioona on vastuussa sellaisten asteroidien seurannasta ja havaitsemisesta, jotka saattavat osua Maahan ja aiheuttaa laajaa tuhoa. Vaikka tehtävä saattaa tuntua pelottavalta, viimeaikainen teknologian kehitys on mahdollistanut näiden lähellä maata olevien kohteiden jäljittämisen ja tunnistamisen.

NASAn julkaisema uusin infografiikka valaisee maapalloa lähellä olevien asteroidien nykyistä populaatiota. Elokuussa 2023 planeettamme välittömässä läheisyydessä tunnetaan noin 32,000 XNUMX asteroidia. Näiden asteroidien havaitseminen on haastavaa, koska ne eivät säteile omaa valoaan. Sen sijaan kaukoputket luottavat auringonvaloon, joka heijastuu niiden pinnoilta havaitakseen ne.

Pyrkimys löytää ja jäljittää näitä asteroideja on ollut vaikuttavaa, ja sekä amatööri- että ammattitähtitieteilijät ovat toimittaneet yli 405 miljoonaa havaintoa Minor Planet Centeriin, NASAn planeettapuolustusstrategian keskeiseen keskukseen. Infografiikka paljastaa kuitenkin huolestuttavan tosiasian: näistä 32,000 10,000 maapallon lähellä olevasta asteroidista yli 140 XNUMX on halkaisijaltaan suurempia kuin XNUMX metriä. Jos jokin näistä törmää Maahan, ne voisivat tuhota kokonaisia ​​kaupunkeja.

Tuhojen mittakaavassa Venäjälle vuonna 2013 osuneen Tšeljabinskin meteorin arvioitiin olevan halkaisijaltaan enintään 20 metriä. Seitsemän kertaa suurempi asteroidi olisi vieläkin tuhoisampi, ja se todennäköisesti saavuttaisi maan ja aiheuttaisi laajaa tuhoa. Iskupaikastaan ​​riippuen tällainen asteroidi voi mahdollisesti vaatia miljoonia ihmishenkiä.

Huolimatta maan kanssa törmäyskurssilla olevien tunnettujen asteroidien puuttumisesta, infografian hälyttävin tilasto on, että NASAn asiantuntijat uskovat, että olemme löytäneet vain alle puolet tämän kokoisista Maan lähiasteroideista. On arvioitu, että yli 14,000 140 50 metriä leveää asteroidia on vielä tunnistamatta, sekä noin 1 XNUMX kilometrin leveää asteroidia.

Eri organisaatioista koostuva planeetan puolustusyhteisö on sitoutunut parantamaan ymmärrystämme näistä mahdollisista uhista. Infografiikka toimii muistutuksena näiden Maan lähellä olevien asteroidien etsimisen ja jäljittämisen kiireellisyydestä. Kaikki ponnistelut, mukaan lukien tiedon levittäminen infografiikalla, voivat innostaa ihmisiä osallistumaan näiden mahdollisesti vaarallisten taivaankappaleiden metsästykseen.

Lähde: Universe Today