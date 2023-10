NASAn James Webb -avaruusteleskooppi löysi Jupiterin salaperäisen suihkuvirran

By

NASAn James Webb -avaruusteleskooppi on ottanut kuvan aiemmin tuntemattomasta ominaisuudesta Jupiterin ilmakehässä. Kuva paljastaa nopean suihkuvirran, joka ulottuu yli 3,000 mailia ja sijaitsee Jupiterin päiväntasaajalla tärkeimpien pilvikansien yläpuolella.

Pääkirjailija Ricardo Hueso Baskimaan yliopistosta Bilbaossa, Espanjassa, ilmaisi yllätyksensä löydöstä ja totesi: "Se, mitä olemme aina nähneet epäselvinä sumuina Jupiterin ilmakehässä, näkyvät nyt terävinä piirteinä, joita voimme seurata planeetan nopeuksien mukana. kierto."

Jet stream edustaa dynaamista ja nopeasti liikkuvaa sääjärjestelmää Jupiterilla. Tämä löytö tuo uutta valoa Jupiterin kaltaisten kaasujättiläisten monimutkaisiin ja jatkuvasti kehittyviin ilmakehoihin.

James Webbin avaruusteleskoopin ottamassa kuvassa on upeita yksityiskohtia Jupiterin pilven huipuista, revontulista ja haaleista renkaista. Se on osa suurempaa NASAn suorittamaa tutkimusta, jonka tarkoituksena on ymmärtää kaasujättiläisen monimutkaisia ​​prosesseja ja ominaisuuksia.

Suihkuvirran löytäminen lisää tietämysämme Jupiterin ilmakehän dynamiikasta ja korostaa James Webb -avaruusteleskoopin kaltaisten edistyneiden teleskooppien merkitystä universumimme mysteerien selvittämisessä.

(Lähde: NASA)

Määritelmät:

– Jet Stream: Nopea, kapea ilmavirta, joka löytyy Maan ilmakehästä ja joka on usein vastuussa sääolosuhteista ja ilman liikkeistä.

– Kaasujättiläinen: Suuri planeetta, joka koostuu pääasiassa vedystä ja heliumista, kuten Jupiter ja Saturnus.

Lähteet:

– NASA: https://www.nasa.gov/