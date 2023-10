NASAn uusi kuva näyttää rengasmaisen auringonpimennyksen Pohjois-Amerikan yllä

By

NASAn äskettäin julkaisema kuva esittelee uskomattoman hetken, jolloin miljoonat amerikkalaiset näkivät rengasmaisen auringonpimennyksen lokakuun 14. päivänä. NASAn EPIC-kameran Deep Space Climate Observatoryssa ottamassa kuvassa Maa pimenee, kun kuu kulkee auringon edestä.

Rengasmainen auringonpimennys tapahtuu, kun kuun varjo ylittää Maan luoden "tulirengas" -efektin niille, jotka ovat oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Tämä pimennys oli merkittävä, koska se ylitti Yhdysvaltojen, mitä ei ole tapahtunut sitten vuoden 2012.

Kuva on otettu noin 1.5 miljoonan kilometrin päässä Maasta, auringon ja planeettamme väliltä. Tämä perspektiivi saa kuun näyttämään pienemmältä taivaalla kuin se todellisuudessa on. Pimennyspolku alkoi Oregonista ja siirtyi kaakkoon, näkyvyyttä Oregonissa, Nevadassa, Utahissa, New Mexicossa, Texasissa, osissa Kaliforniasta, Idahosta, Coloradosta ja Arizonasta.

Täysi pimennys varjo tapahtui kello 11 Keski-Daylight Time, ja vain asianmukaisia ​​silmälaseja käyttävät henkilöt saattoivat nähdä sen. On tärkeää suojata silmäsi auringonpimennystä katseltaessa vaurioiden välttämiseksi.

Seuraavaksi suunniteltu rengaspimennys Yhdysvalloissa on 21. kesäkuuta 2039, mutta täydellinen auringonpimennys pimentää taivaan Texasista Maineen 8. huhtikuuta 2024. Pidä silmällä näitä hämmästyttäviä taivaallisia tapahtumia!

